Gaby Spanic impresiona en un traje de baño blanco con cut outs y transparencias desde la playa

A sus 47 años, Gaby Spanic ha demostrado que está más espectacular ahora que nunca en toda su vida. La guapa actriz venezolana regresó a México el pasado mes de diciembre, tras meses bajo el frío de Hungría, país en el que hizo su regreso a la televisión con una participación en la edición nacional de Dancing with the Stars, directo a disfrutar del cálido clima de las playas mexicanas, donde no dejó pasar ni un segundo para derrochar su belleza a borbotones bajo el sol.

Antes de acabara el pasado año, precisamente en Navidad, la estrella regaló a sus seguidores en redes sociales una inédita imagen donde lucía exquisita posando en un bikini bicolor. Y ahora, para comenzar con el pie derecho este nuevo año, que está más que preparada para conquistar, Spanic decidió arrancar con todo al darse una nueva escapada a un paraíso tropical en el que se retrató en un traje de baño enterizo muy sensual con el que comprobó que no tiene nada que envidiar a la imagen de su juventud.

Gaby Spanic impacta en estiloso traje de baño desde la playa

A través de su cuenta en Instagram, la protagonista de La usurpadora causó un verdadero furor al compartir una soleada postal el pasado 8 de enero en la que aparece posando sentada sobre un muro de piedras con un súper favorecedor swimsuit blanco con el que presumió su esbelta y tonificada figura, la cual seguramente torneó todavía más en los intensos ensayos para el reality show de baile en el que participó

En la instantánea, Spanic demuestra que siente y se ve guapísima en su propia piel ataviada con el estiloso bañador con un atrevido escote en “V” confeccionado en una tela transparente y detalles cut-outs en los laterales del traje con los que dejó al descubierto partes de su abdomen plano.

Por otro lado, para rematar el sexy look playero, a la luminaria no le hizo falta más que llevar unas gafas de sol oscuras y dejar su corta melena rubia suelta al natural.

“¿Cómo inició su mes?”, preguntó la intérprete en la descripción de la imagen donde alardeó especialmente de sus envidiables piernas.

De inmediato, el posado en la playa de Gaby Spanic desató una avalancha de reacciones por parte de sus casi dos millones de seguidores en la red social, quienes en centenares de comentarios alabaron su conservada belleza en su cuarto piso de vida.

“Gaby, qué cuerpazo te gastas mujer”, le expresó impactada Zuleyka Rivera. “Simplemente hermosa, maravillosa, una diosa de la belleza”, le comentó uno de sus fans. Mientras, un tercero manifestó al pie de la publicación que ha robado más de 70 mil likes hasta la fecha: “La más sexy y hermosa”.

Gaby Spanic deslumbra en un conjunto blanco de pantalón y blazer en transparencia de encaje con rosas en relieve La actriz lució regia en un outfit casual impecable

Gaby Spanic comenzó este 2021 en el momento más pleno en todos los terrenos de su vida, algo que desborda en sus redes sociales. No obstante, el año pasado fue bastante agridulce para ella más allá de la pandemia.

Y es que, aunque cosechó éxitos con su actuación en Dancing with the Stars, donde no ganó pero disfrutó cada momento, sufrió la irreparable pérdida de su mamá mientras ella estaba en Hungría.Por fortuna, su hijo y mayor tesoro, Gabriel de Jesús, y sus millones de fans estuvieron ahí, apoyándola e impulsándola a sobreponerse.

En este nuevo año, en medio de los rumores de su anhelado regreso a las telenovelas, la artista se encuentra llena de mucho optimismo, valorando cada instante junto a los suyos y con toda la disposición para dar lo mejor y hacer de 2021 uno de los mejores capítulos en todos los ámbitos de su historia.

También te puede interesar: