Entre la polémica y el misterio, difunden video de la detención de dos integrantes de la Banda El Recodo

En Youtube se difundieron las imágenes de la detención de Ricardo Yocupicio y Geovanni Mondragón, miembros de la Banda El Recodo.

El clip fue difundido por Eden Dorantes, en su canal de YouTube y en él se observa a los integrantes de la agrupación, esposados y siendo traslados en una patrulla municipal en Mazatlán, Sinaloa.



Hasta el momento, se desconocen los motivos de estos hechos, mientras que la oficina de prensa de El Recodo, informó que será hoy a las 20:0 horas, los integrantes aclararán la situación a través de sus redes sociales.

Versiones de la detención de los integrantes de la Banda El Recodo

El periodista Gil Barrera dijo que las imágenes forman parte del nuevo contenido protagonizado por Ricardo Yocupicio y Geovanni Mondragón y que esto será confirmado por la agrupación en dicho mensaje que se realizará este noche.

“Estoy en posibilidad de confirmar que las imágenes de la ‘detención’ de Ricardo y Giovanni de #ElRecodo son parte de un video musical de la agrupación. Para la fortuna de todos, ellos están bien y no tienen conflictos con la justicia”, comentó en su cuenta de Twitter.

Estoy en posibilidad de confirmar que las imágenes de la "detención" Ricardo y Giovanni de #ElRecodo son parte de un video musical de la agrupación. Para la fortuna de todos, ellos están bien y no tienen conflictos con la justicia. — Gil BArrera (@GILBArrera) January 12, 2021



Por su parte, la periodista María Valdés Doria comentó en Telediario que la agrupación no quiso dar más información. “Anoche me comuniqué con la gente de la Banda El Recodo y solamente me dijeron ‘hoy en las redes sociales se va a hablar al respecto’”, dijo.

