Ben Affleck dirigirá la saga de fantasía de Disney

Ben Affleck suma un nuevo proyecto a su ya muy poblada agenda como director. El cineasta y su productora, Pearl Street Films, son los elegididos por Disney para hacerse cargo de la adaptación cinematográfica de fantasía de Disney, la saga de fantasía basada en los libros de Shannon Messenger.

La compañía, que está desesperada por añadir contenido original a su plataforma, sigue en búsqueda de la siguiente gran franquicia. De acuerdo con el sitio Deadline, Ben Affleck, que se había tomado un breve descanso luego de su divorcio y una recaída en el alcohol, adaptará el guión de lo que sería la primera entrega de una futura saga junto a Kate Gritmon.

Ben Affleck como director

Los libros, hasta ahora ocho, de Keeper of the Lost Cities relatan las aventuras e una niña de 12 años llamada Sophie con poderes telepáticos y que, en su búsqueda de respuestas sobre sus secretas habilidades descubre que no es en realidad humana, sino que procede de otro mundo que existe simultáneamente con el nuestro.

La tímida protagonista conoce a otro niño que la convence de abandonar su mundo para vivir en un nuevo lugar en donde estará a salvo. Ahí, ella descubre los orígenes de sus habilidades sobrenaturales y que es poseedora de secretos por los que muchos matarían. La saga de libros tiene nueve entregas, la primera de las cuales se publicó en 2012.

Este es un interesante paso en la carrera de Ben Affleck. Previamente, el actor tenía planeado dirigir y protagonizar una película de Batman en la que repetiría su papel como el murciélago que vimos en Batman vs Superman: El origen la justicia.

Tras ganar el Óscar a la mejor película con Argo en 2012, el último trabajo de Ben Affleck como director data de 2016, se trata del thriller de gánsters Vivir de noche.

Además, tiene pendiente también como director el rodaje de Ghost Army, filme ambientado en la Segunda Guerra Mundial y también de la nueva adaptación de Testigo de cargo, la mítica obra de Agatha Christie.

