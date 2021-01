Este actor de La Casa de Papel preocupó a sus fans con los mensajes publicados en sus redes sociales

Miguel Herrán, actor de La Casa de Papel temporada 5 tiene preocupado a sus miles de seguidores tras las más recientes publicaciones que hiciera en sus redes sociales. En ellas refleja cómo su estado de ánimo se ha vuelto muy voluble y cómo éste le ha llevado a pasar días sin comer o descansar. Esto hizo que hasta la misma actriz y compañera Úrsula Corberó le escribiera una palabras de aliento ante el mal rato que al parecer está pasando.

Actor de La Casa de Papel temporada 5 preocupó a sus fans con los mensajes publicados en sus redes sociales

"6 días han sido suficientes para destrozarme. Ya no quiero hablar. Ni comer. Me he parado en mi momento más constructivo y se ha vuelto destructivo. Estoy decepcionado conmigo. Quiero ser mejor persona. 1. 📸 Primer día nada más recibir la noticia de que me tenía que quedar en casa. Triste, pero contento. Dominando las emociones. 2.📸 día 6. No soy capaz de controlar absolutamente nada. ESTOY BIEN! ES SOLO UNA REFLEXIÓN QUE QUERÍA COMPARTIR. Y así también veis algo en Instagram que no sea la nieve..". Este fue el mensaje con el que acompañó las fotografías que reflejan sus sentimientos que al parecer quiso desnudar ante sus fans.

Pero más preocupó cuando mostró el post en el que asegura que estuvo en contacto con una persona infectada por el Covid-19. Ahí narra cómo se siente ante esta nueva realidad en la que prefiere, sin duda, estar en un set de rodaje que experimentando una vida que al parecer es muy solitaria.

Esto hizo que sus fans manifestaran cientos de mensajes de apoyo, solidaridad y paciencia. Incluso la actriz y compañera de labores en La Casa de Papel, Úrsula Corberó decidió escribir un emotivo mensaje: "Ay bebé, pero, por qué lloras". Esto desató aún más inquietud entre los seguidores, pues aseguran que Miguel, mejor conocido como Río está más vulnerable que nunca.

