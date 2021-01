Plataforma de streaming prepara al menos el estreno de 70 películas en 2021

La plataforma Netflix anunció algunos de los títulos de películas que se estrenarán en el servicio de streaming en 2021 y prometió "una nueva película cada semana".

Los títulos incluyen a Army of the Dead, dirigido por Zack Snyder, la aclamada Don't Look Up,con el reparto más asombroso del año, ya que en el mismo figuran intérpretes de la talla de Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill o Timothée Chalamet.; el musical Tick, Tick … Boom! y la película de acción de Dwayne Johnson, Red Notice, entre otros.

Además, Thunder Force, inesperada cinta de superhéroes con Melissa McCarthy y Octavia Spencer, las primeras películas dirigidas por Halle Berry y Lin Manuel Miranda, las últimas entregas de Mi primer beso y A todos los chicos, The Woman in the Window, thriller liderado por Amy Adams, Escape from Spiderhead, nuevo vehículo para destacar el trabajo de Chris Hemsworth.

La lista también incluye adquisiciones como el debut como director de Halle Berry, Bruised y Malcolm & Marie, protagonizada por Zendaya y John David Washington y se espera que crezca a medida que el servicio adquiera películas presentadas en festivales y otros lugares.

¿Qué otras películas?

La lista actual de originales de 2021 de Netflix está compuesta por 70 títulos, incluida una trilogía, con la adaptación de R.L., Stine Fear Street. De ellos, al menos 52 son de acción en inglés, ocho animados y 10 películas en otro idioma.

Casi todas estas películas, a excepción de cuatro, estarán disponibles para los clientes de Netflix en los más de 190 países en los que opera. Ésta es la primera vez que la plataforma anuncia el listado de películas que estrenará al año.

Este 2021 nos esperan grandes noches de películas. Este es un adelanto de 27 de las más grandes, emocionantes, divertidas y espectaculares películas que llegan a Netflix junto a todas estas estrellas. pic.twitter.com/BanU9mFcdG — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) January 12, 2021

Netflix compite por espectadores con un grupo de nuevos servicios de streaming de Walt Disney, Amazon Prime Video, HBO y muchas más.

