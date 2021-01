Buffy la cazavampiros, Sarah Michelle Gellar, luce increíble en traje de baño a sus 43 años

Sarah Michelle Gellar es una veterana de Hollywood, saltó a la fama por protagonizar cintas como Crueles intenciones, pero sobre todo con la serie de televisión Buffy la cazavampiros, que contó con gran popularidad en la década de los 90.

La actriz actualmente tiene 43 años y pareciera no envejecer, Sarah posó en un traje de bañó color negro, con el que dejaba uno de sus hombros descubierto, y lució increíble. La imagen, según contó la actriz, es de hace un año.

"Esto fue hace un año, en un viaje de chicas a México. Nos acurrucamos en el sofá viendo películas, nadamos, (bebimos) vimos el atardecer en la playa y lo más importante nos abrazamos mucho. Sabíamos que había rumores sobre el Covid, pero no teníamos ni idea de lo que nos depararía el año o que esta sería la última vez en más de un año que nos veríamos. Hoy veo esta foto, no con tristeza, sino como mi motivación para hacer todo lo que esté en mi poder para que todos podamos volver a ese lugar. (Bueno, tal vez no esa increíble casa alquilada en México, pero ya saben a qué me refiero) Cuando podemos abrazar a nuestros amigos, ver a nuestros seres queridos y no vivir con el gran peso que la mayoría de nosotros llevamos con nosotros. ¡Podemos hacer esto!", escribió Sarah Michelle Gellar.

La juventud de Sarah Michelle Gellar

A pesar de que la foto tiene un año, sus demás publicaciones en redes sociales refuerzan que la actriz poco ha cambiado desde que la vimos en Buffy la cazavampiros en 1997, y la cual contó con siete temporadas.

Michelle Gellar luce prácticamente igual, bajo algunas señas de la edad, sin embargo aún luce hermosa y jovial, y aquí esta la prueba de ello.

