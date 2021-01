'Fast and Furious 9': Vin Diesel no descarta un viaje al espacio en la próxima entrega

Autos por los aires, deportivos a toda velocidad, acción y mucho más. La saga de 'Fast and Furious', con Vin Diesel como protagonista, ha dejado en sus ocho películas anteriores muchas emociones, aventuras y sobre todo velocidad.

Algunos han criticado el exceso de escenas que parecen imposibles a lo largo de la historia de 'Rápidos y Furiosos'. Para 'Fast and Furious 9', la producción llegaría a un nuevo nivel, que aunque pocos espectadores imaginan, los fans que siguen a Dominic Toretto y compañía han venido manejando: la llegada de los personajes al espacio exterior.

La idea parece muy loca, pero es posible para la saga, que tendrá una novena entrega a estrenarse el 28 de mayo de 2021. Al respecto, Vin Diesel dio declaraciones en una entrevista con 'Entertainment Weekly', y sin decir mucho sobre la posibilidad, aumentó las expectativas de los fanáticos al no descartar la posibilidad de llegar al espacio. Aseguró que el director de la cinta, Justin Lin, es capaz de realizar cualquier cosa que se le ocurra para un largometraje.

"No voy a contar ningún spoiler. Diré que Justin (Lin) es uno de esos directores que piensa fuera de lo normal. Puedo darle cualquier cosa y lo intentará a fondo para que sea plausible incorporarlo a la historia", dijo Diesel.

Por su parte, Michelle Rodríguez (Letty Ortíz), habló en el pasado septiembre sobre la posibilidad de superar la estratósfera en 'Fast and Furious 9': "¿Cómo os habéis enterado? ¿Veis lo que pasa? La gente empieza a hablar detrás de las cámaras. Cuando una película no sale y la olvidas, las cosas salen. Se suponía que nadie sabría eso… Oh. Bueno. No. Yo no tengo la suerte de ir al espacio, pero tuvimos una guionista y mostró mucho amor, creo, en esta película. Gracias a… Justin Lin. Fuimos capaces de, de encontrar un poco más de atención y amor para las chicas en la película. Y tengo muchas esperanzas en que eso se muestre en el producto final".

Vin Diesel y Rodríguez no confirmaron o desmintieron el rumor, por lo que sus declaraciones y lo que se menciona en Hollywood sobre la novena película de 'Rápidos y Furiosos' puede tratarse o de un golpe de marketing o una realidad sobre el "galáctico" paso que dará la saga.

¿De qué va 'Fast and Furious 9'?

La novena entrega de 'Rápidos y Furiosos' iba a estrenarse en mayo de 2020, pero la pandemia del coronavirus COVID-19 retrasó su lanzamiento para el 28 de mayo de 2021. Con Dominic Toretto como padre y con la misión de vida de proteger a su hijo Brian, lleva una rutina tranquila, alejado del mundo, con su pequeño y Letty, su pareja.

El pasado sigue persiguiendo a Toretto, quien tendrá que enfrentarse en 'Fast and Furious 9' a Jacob, su hermano, papel que será interpretado por John Cena.