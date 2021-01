Kim Kardashian luce fascinante con un pantalón de cuero palazzo y lujosa chamarra acolchada color moka

La vida de Kim Kardashian refleja en sus redes sociales continúa, pese a que su matrimonio ya culminó y no hay vuelta atrás para que su relación con el rapero Kanye West pueda recuperarse.

Así lo confirmó una fuente allegada a la familia Kardashian-Jenner, publicó el Daily Mail al confirmar que la situación con el cantante es “irreparable”.

La fuente sostuvo que la protagonista de “Keeping Up With The Kardashian” está indecisa sobre si poner fin o no a la unión legal de casi 7 años con el empresario de la moda, de 43 años, con quien procreó 4 hijos: North (7), Saint (5), Chicago (2) y Psalm (1).

A esta disyuntiva agregó que Kim Kardashian ya ha superado el conflicto y el caos que genera su esposo, y “en este punto solo quiere concentrarse en los niños y en su propia vida”.

Un look casual de cuero presume Kim Kardashian en un tono marrón

La vida y estilo de Kim Kardashian gira en torno a muchas actividades generadas por sus millonarios negocios. Y así se mostró la empresaria nuevamente, disfrutando de una sesión fotográfica que compartió en su cuenta Instagram con sus millones de seguidores.

Impecable como siempre, la hija de Kris Jenner se vio hermosa mientras posaba con un look que le sentó muy bien a sus curvas. La socialité conformó un atuendo moderno con un pantalón de cuero estilo palazzo que acentuó sus modeladas caderas. Un top marrón de algodón con botones al frente, fue también parte de las piezas que combinó con los mismos tonos de su outfit.

Y el toque chic lo dio con una fascinante chamarra acolchada en un tono moka que dejó ver su delgada cintura. Kim se vio fabulosa en todas las imágenes publicadas, en las que adoptó poses diferentes para cada una.

Foto/@kimkardashian

Kim Kardashian se vio elegante con su peinado de una perfecta cola de caballo alta a la que agregó un banda de algodón sobre su frente. Las botas de cuero en piel de serpiente fue otro sello para su lujoso atuendo.

Foto/@kimkardashian

