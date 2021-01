Sebastián Rulli revela que su padre sufrió un derrame cerebral

Sebastián Rulli está enfrentando un momento difícil en su vida personal, pues dio a conocer que su padre, Óscar Rulli sufrió un derrame cerebral a principios de enero. Por esta razón, el actor viajó a Málaga, España, donde reside su familia, con el fin de brindarle apoyo a su padre.

¡Lo mejor en autos! Ford Blue Certificate, seminuevos Ford para cualquier desafío

Por medio de su cuenta de Instagram, Sebastián Rulli compartió una serie de historias, en las que reveló a sus seguidores que se encontraba en el aeropuerto de Madrid esperado su vuelo a Málaga y destacó que para él y para su familia fueron días muy complicados.

@sebastianrulli

"Este no es un viaje de placer, vine porque el primero de enero mi padre sufrió un derrame cerebral, que lo dejó con la mitad del cuerpo paralizado. Fueron días muy complicados, hoy por hoy ya está en casa y tiene que empezar la rehabilitación, así que estoy por esa razón, para brindarle todo mi amor, todo mi apoyo y seguir admirándolo como siempre", afirmó el actor de 45 años de edad.

Asimismo, Sebastián Rulli mostró el cariño y respeto que le tiene a su padre, Óscar Rulli. "Es un guerrero que me da el ejemplo de lucha, de perseverancia y yo soy igual que él, así que tengo que estar aquí para apoyarlo. Por eso he estado un poquito ausente, no hablo normalmente de mi vida privada cuando hay complicaciones pero quería que lo sepan de viva voz y no se saquen de onda", explicó el protagonista de El Dragón.

Sebastián Rulli explica lo sucedido…

Aunque su novia, Angelique Boyer no aparece en sus historias de Instagram y tal parece que no lo acompañó al viaje, se sabe que mantienen una relación muy estable y durante el año pasado sorprendieron con sus ocurrencias en TikTok.

Hijo de Sebastián Rulli sorprende con su crecimiento en divertido baile en TikTok El pequeño de diez años ya casi alcanza en estatura a su mamá.

También puedes ver: