Jennifer Lopez fascina con una elegante maxi falda de tul magenta con una blusa de gasa rosa

Jennifer Lopez y su brillo eterno. Ese fue el tema que desarrolló la reciente edición de la revista ELLE USA que protagonizó la diva del Bronx, hablando sobre su más reciente línea de productos para la piel y sobre cómo ha logrado mantenerse joven y lozana a sus 51 años.

"Dondequiera que vaya, la pregunta número uno que la gente hace es, '¿Qué haces por tu piel?' (…) Incluso mis amigos más cercanos me dicen: 'Vamos, ¿qué estás haciendo con tu piel?"", explicó la intérprete de In the morning en la entrevista.

Jennifer Lopez luce hermosa en una falda lápiz rosa pastel con un top de flores, un look ideal para 2021 Presentó un atuendo delicado y glamoroso a la vez

Jennifer Lopez fascina con una elegante maxi falda de tul púrpura con una blusa de gasa rosa

Durante varios años estuvo trabajando en su línea de productos llamada J.LO Beauty, hasta que finalmente sintió que había logrado la mejor calidad y perfección en los mismos. "[Tuve] que hacerme más consciente de mí misma como mujer: saber lo que necesitaba, conocer mejor mi piel y llegar al punto en que me sentía lo suficientemente bien como para compartir eso con el mundo".

Por supuesto, la sesión de fotos de Jennifer Lopez para ELLE fue sublime. Comenzando por la portada, en la que lució un exquisito bodysuit celeste con el cabello recogido, presumiendo una vez más su estilizada figura producto de una vida saludable y ejercicio constante.

Del mismo modo, derrochó elegancia al lucir un exquisito maxi vestido blanco de mangas holgadas y falda plisada, enseñando cómo se debe llevar un traje blanco con la mayor elegancia y glamour.

Aunque en esta sesión de fotos, la cantante y actriz de cine también dejó ver su lado más delicado y sencillo, al combinar una sublime maxi falda de tul magenta plisada con una blusa de gasa rosa transparente y de escote en V, añadiendo como accesorios tan solo una maxi cadena dorada y numerosos anillos.

Para la diva del Bronx no hay límites, y ella misma ha demostrado a sus seguidoras que una mujer siempre puede conseguir todo lo que se propone, sin importar los obstáculos.

