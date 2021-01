Chiquis Rivera presume su jardín selvático posando en bata de seda floreada

Chiquis Rivera está disfrutando unas merecidas vacaciones. La cantante, de 35 años de edad, decidió alejarse un poco de los reflectores para tomar un descansando luego de vivir un 2020 lleno de ocupaciones, su primer Grammy Latino y algunas polémicas.

La hija de Jenni Rivera incluso ha llevado al mínimo su actividad en redes sociales aunque no las ha abandonado del todo. Publicando algunos post con los que deseó Feliz Navidad a sus seguidores y de contenido positivo, la cantante mostró un lado de su hogar nunca antes visto.

En una foto, donde Chiquis Rivera aparece vestida con una espectacular bata de seda con estampado floreado, posó junto a su hermana Jenicka Lopez a propósito de su cumpleaños, escribiendo un emotivo mensaje del amor que siente por ella.

Chiquis Rivera muestra su selvático jardín donde posó con una delicada bata de seda

Las chicas escogieron el jardín del hogar de Chiquis como locación, uno decorado de manera hermosa con plantas selváticas y en el que ya estaban dispuestas algunas mesas para la celebración de Jenicka.

Chiquis Rivera no ha podido escapar de los titulares de noticias, cuando recientemente envió un mensaje dirigido a Mr. Tempo, cuyo nombre real es Jorge Cueva, quien en una entrevista dijo que iba a lanzar un tequila junto a la cantante.

Cuevas dijo "Por el bien del negocio, de la sociedad, se lo pasé a mi socio. Hablamos ella y yo, es más me habló desde Texas. Estábamos en el teléfono cuando ella estaba con él… Hablamos del tequila, de la amistad, un saludo y ya".

En EXCLUSIVA a mis amigos Twitter: NO TENGO PLANES DE HACER UN TEQUILA CON NADIE en estos momentos. — CHIQUIS (@Chiquis626) January 14, 2021

Chiquis respondió "En EXCLUSIVA a mis amigos Twitter: NO TENGO PLANES DE HACER UN TEQUILA CON NADIE en estos momentos (…) ¡No puedo con la gente MENTIROSA!". Así que al parecer, la cantante no estaba al tanto de la supuesta empresa formada con Mr Tempo, quien no ha dado respuestas a los comentarios.

