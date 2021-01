¿Regresan 'Daredevil' y 'Jessica Jones'? Marvel Studios no descarta revivir las series canceladas en Netflix

Ha renacido la esperanza de los fans de 'Daredevil', 'Jessica Jones', 'Luke Cage' y del resto de las series canceladas de Marvel Studios que son parte del catálogo de Netflix. El regreso de las ficciones es posible.

En su momento, las producciones de superhéroes en el gigante del streaming fueron su mejor carta, gracias al acuerdo Marvel-Netflix que tantos frutos dio, especialmente con las tres temporadas del 'Diablo de Hell's Kitchen'. Pero Netflix decidió cancelar todas las series del vínculo, tras conocerse que los contenidos de Marvel pasarían a la plataforma de Disney.

El adiós de 'Daredevil' y 'Jessica Jones', cada una con tres temporadas, fueron las que más afectaron a los fans de los cómics. La no tan aclamada 'Iron Fist' y otras que dejaron con ganas de más a los suscriptores como 'Luke Cage', 'The Defenders' y 'The Punisher' fueron las otras producciones canceladas.

Sin embargo, Kevin Feige, CEO de Marvel, no descartó, en una entrevista con 'Deadline', la posibilidad de que el estudio cinematográfico que encabeza reviva las series canceladas en Netflix, que ahora podrían ser transmitidas en la plataforma de The Walt Disney Company.

"Ciertamente ya han visto lo que hemos anunciado tanto en la Comic-Con de hace año y medio como en el Día de Inversores de Disney hace unas semanas. Así que en eso estamos centrados. Pero he estado en Marvel el tiempo suficiente como para decir que nunca se puede decir nunca sobre nada", dijo.

Marvel Boss Kevin Feige On ‘Black Panther 2’ Post Boseman, ‘Black Widow’ Release & Why Streaming Plans Won’t Burn MCU At The B.O. https://t.co/09bkTQDVIw — Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 11, 2021

Feige se refería, por ejemplo, al retorno de los derechos de 'Daredevil' en su totalidad a Marvel. Si bien es difícil que todos los personajes que estuvieron en Netflix vuelvan, ya es posible tras el vencimiento del acuerdo entre las compañías de no utilizar a los superhéroes por los primeros dos años posteriores a sus respectivas cancelaciones.

'Daredevil' y su posible regreso en 'Spiderman 3'

Marvel maneja incluir a Daredevil en el Universo Cinematográfico (UCM) con Charlie Cox como intérprete y no solo eso, integrándolo al elenco de 'Spiderman 3', la tercera entrega de El Hombre Araña con Tom Holland como el joven arácnido.

Como nuevas pero conocidas caras, para la secuela de 'Spiderman' que también será dirigida por Jon Watts, estarán Jamie Foxx como Max Dillon/Electro ('The Amazing Spiderman 2: El poder de Electro'), Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, quien será el nuevo mentor del Peter Parker, y Alfred Molina como Otto Octavius/Doctor Octopus ('Spiderman 2').

El último largometraje que tuvo a Daredevil en acción fue en 2003, cuando Ben Affleck encarnó al personaje en la película de Matt Murdock.