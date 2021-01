Esta es la talentosa y sexy hija del actor Ralph Macchio, protagonista de Cobra Kai

Julia Macchio no solo es una reconocida actriz, sino también una sexy modelo que además tiene como padre a Ralph Macchio, protagonista de Cobra Kai una de las series más exitosas de Netflix. Su éxito se lo debe a su mentor y a la disciplina que aprendió desde muy pequeña, además, gracias a sus millones de seguidores, es una de la jóvenes que más causa furor en sus redes sociales tras cada publicación.

A través de su cuenta en Instagram esta chica de 29 años da muestra de su buen gusto al vestir, por eso se ha convertido en referencia en el mundo de la moda, así como entre las chicas que desean lucir actuales y chic. Además, ella demuestra su belleza con la que se gana millones de likes y comentarios de sus fans.

Esta joven también se formó como bailarina, por lo que mostrar las poses básicas de ballet o demás géneros dancísticos son su pasión, además si esto lo hace al aire y libre y muy cerca de la playa mucho mejor, pues disfruta de tener un estilo de vida saludable y siempre muy activo.

La conexión con su famoso padre es innegable, tanto que no duda en mostrar cómo se divierte junto a él que desde muy pequeña la ha apoyado en todas las decisiones que toma sobre su futuro.

Y es que está joven también posee el don de la actuación, no en vano ha sido vista y reconocida por producciones como: Girl Most Likely, Across Grace Alley, Stella's Last Weekend, entre otras.

Ella es dueña de una actitud y porte de seguridad innegable y que le ha abierto las puertas al éxito en todo lo que se propone, de ahí que sea tan o más famosa como su padre, el protagonista de Cobra Kai.

