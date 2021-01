Aseguran que Tom Holland debe ganar el Óscar a Mejor Actor por su papel protagónico en 'Cherry'

'Cherry' aún no se han estrenado, pero algunos críticos y personalidades de la industria cinematográfica ya pudieron ver la película, y no solo eso, sino que han asegurado que Tom Holland, actor protagonista de la cinta, merece ganar el Óscar como Mejor Actor.

Hace pocos días terminó la producción del largometraje que estará disponible en Apple TV desde el 15 de marzo. Joe y Anthony Russo fueron los directores, quienes no dudaron en contar con Holland para el papel de Nico Walker, un ex médico y soldado que tiene trastorno por estrés postraumático en su vuelta a la vida normal.

Lo que más impresionó de Tom Holland fue que perdió hasta un cuarto de su peso para darle vida al personaje, que en su intento por superar el pasado, se vuelve adicto a las drogas y comienza a robar bancos para poder comprar lo que consume.

Holland trabajó con los Russo en 'Capitán América: Civil War', 'Avengers: Infinity War' y 'Avengers: Endgame', en cada una de ellas el actor se vistió de Spiderman, un personaje totalmente distinto al que interpreta en 'Cherry', con mayor carga psicológica.

Las primeras reacciones sobre 'Cherry' ya se encuentran disponibles y muchos afirman que Tom Holland debe ganar el Óscar por su interpretación.

"Acabo de ver 'Cherry'de Apple TV. Tom Holland definitivamente viene por ese Premio de la Academia. Que actuación. No puedo esperar a creer lo que acabo de ver", expresó en Twitter la actriz Asia Jackson, en uno de tantos comentarios positivos sobre la interpretación del actor.

#Cherry is bold and beautiful at times. Not every decision works, and certain technical aspects are a bit much. Other aspects feel stylish and fresh. There is A LOT to process here. What drives this film is Tom Holland’s raw and intense performance… As good as advertised. pic.twitter.com/JIaMymTWSf

— Austin Burke (@theBurk3nator) January 9, 2021