Thalía y Laura Zapata revelan que su abuelita de 103 años está condiciones deplorables

Thalía dio a conocer que está viviendo momentos de angustia al enterarse que su abuelita, doña Eva Mange Marquez se encuentra en condiciones inaceptables.

La cantante y actriz afirmó que este lunes 18 de enero debía ser un día de celebración por el cumpleaños 103 de su abuela; sin embrago doña Eva no se encuentra en condiciones de celebrar.

"Hoy 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, Doña Eva Mange Marquez. Más, lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables", escribió Thalía, quien compartió una fotografía de su abuelita.

Thalía pide oraciones por su abuelita

Aunque no reveló más detalles, Thalía pidió una oración para doña Eva y agradeció los mensajes y felicitaciones por su cumpleaños. "En estos momentos sí quisiéramos pedirles una oración por ella. Oraciones y luz, para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida. ¡Muchísimas gracias a [email protected] por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy, en su cumpleaños número 103!", destacó.

Laura Zapata fue quien ha dado más detalles al respecto y mostró una fotografía doña Eva con una escaras de cubito. "Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré", publicó en su cuenta de Twitter.

Ella es mi guerrera y la amo !!! Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla, con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del #Covid-19 Pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré. 1 de 9 pic.twitter.com/L6zDeXkX5V — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

Laura Zapata destacó que su abuelita tiene nueve escaras de cúbito debido a los malos cuidados que recibió. Por lo que ya tomó cartas en el asuntó y pide cárcel para los responsables

"Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables", escribió.

Estos son los “cuidados” que le han procurado a mi Abuela. Tiene 9 ESCARAS DECÚBITO. No puedo creer que esto esté sucediendo. Situación que me ocultaron durante todo este tiempo. Hoy por fin pude ver todo el daño ocasionado. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables.💔 pic.twitter.com/VWu0LGwRCv — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

No es cuestión de piel de borrego que tiene la suya !!! Pagas para que la tengan en capelo. Estamos en pandemia y por su salud no puedes verlos, yo hablaba mañana tarde y noche. Y me ocultaron todo el tiempo esta felonía. https://t.co/3YI2EiPoxO — Laura Zapata /Fuera Chairos los bloqueo. (@LAURAZAPATAM) January 18, 2021

