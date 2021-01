Namjoon de BTS menciona a México y ARMY pide milagro a Carlos Slim

Namjoon, rapero de BTS conocido como RM, volvió traer el tema de México a las redes sociales, y generó inquietud entre su legión de seguidores llamado ARMY.

El integrante de la banda de K-Pop provocó que su ejército, en especial las mexicanas, se emocionaran cuando compartió que le gustaría regresar al país.



"¿México? Ah en verdad quiero ir. A cualquier lugar, sólo llámenos e iremos", compartió el idol surcoreano.

Después de que Namjoon dijera en un Live que quiere venir a Mexico, ARMY volvió a hacer tendencia a Carlos Slim pidiéndole que traiga a BTS.

"Namjoon viendo como ARMY de México ya hizo un desmadre en las tendencias, ya puso el santo de cabeza, la veladora, le rezo a la rosa de Guadalupe, invoco a Carlos SLIM, y empezó a juntar dinero jajaja. Cara con lágrimas de alegría", comentó una seguidora.

El club de fans más grande del mundo suele estar alpendiente de cada oaso que dan todo los integrantes de BTS, asíq ue volvieron tendencia a RM, quien sigue generando proyectos junto a V, Suga, J-Hope, Jimin, Jin y Jungkook.

" AAAAAAAH ¿Qué esperas Carlos Slim? NO ESTOY BIEN, Namu vengaaaan", "Carlos Slim por favoooor haga lo imposible para que Namjoon venga a México y de paso un concierto, gana una buena lana ándeleeeee, ya hasta tenemos todo planeado", fueron parte de lo que se leyó en Twitter.

BTS sigue acumulando premios, récords y más seguidores alrededor del mundo.

La agrupación surcoreana ha cruzado todos los géneros musicales y los idiomas, que lo han colocado como el fenómeno musical más fuerte del momento.

Ay, cómo me encanta hacerme llorar jajajaj. Definitivamente no estoy bien. Señor Carlos Slim, no debe preocuparse por el anuncio, ya hice uno. Lloren conmigo 🤧@BTS_twt pic.twitter.com/PJb5Q8512C

