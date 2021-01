Fátima Molina, protagonista de 'Te acuerdas de mí', deslumbra en vestido rosa floral y chamarra de mezclilla

Fátima Molina está muy emocionada por el estreno de la telenovela Te acuerdas de mí, la cual protagoniza junto a Gabriel Soto y ya está al aire en las pantallas de Televisa. Es una historia intensa que seguramente cautivará al público capítulo a capítulo.

De hecho, la actriz y cantante de 34 años habló en el programa Hoy sobre su personaje Vera Solís, una mujer valiente y con una personalidad única que promete crecer mucho a lo largo de la historia, producida por Carmen Armendáriz. "Vera es un personaje súper fuerte, empoderado, femenino, que ya venimos desde hace años atrayendo ese tipo de personajes porque queremos esta liberación".

De inmediato complementó al decir: "Y no es queramos liberación, queremos equidad y entonces creo que Vera a ponerse al frente (…) y si no es un personaje perfecto, es muy real, comete muchos errores como en la vida real y eso me encanta, que no voy mostrar una persona que simplemente será una heroína, es una persona que busca justicia, que va por sus sueños pero que es totalmente real".

Durante la entrevista, Fátima Molina no solo enamoró con su carisma sino además con su delicado atuendo, con básicos que todas sus seguidoras pueden conseguir fácilmente. La artista se presentó en televisión con un vestido rosa floral y una chamarra de mezclilla, un outfit genial para los días de invierno.

Entonces, los atuendos floridos parecen ser de los preferidos de Fátima Molina, ya que en una de las escenas de la telenovela, lució hermosa con un pantalón de mezclilla a la cintura con una blusa lila de gasa floral con la que conquistó a sus más de 160 mil seguidores en Instagram.

Sobre la telenovela, Gabriel Soto además afirmó que se trata de una historia en la que todos los días pasa algo decisivo: "Es una historia vertiginosa, todos los días pasa algo trascendental en la historia. Lo que sí te puedo decir es que es una historia muy poderosa, tiene todos los elementos necesarios para que la gente se atrape, tiene suspenso, tiene amor, tiene locaciones increíbles, tiene una música padrísima. De verdad es una gran historia".

