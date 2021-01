Jennifer Lopez cautivó a todo el público mundial en la investidura del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al interpretar el valioso tema This land is your land, enviando así un mensaje de reconciliación entre todos los estadounidenses para procurar la paz y estabilidad en ese país.

Incluso, la diva del Bronx se atrevió a decir un par de frases en español, hecho que ocurre por primera vez en la historia de este tipo de actos oficiales de EE UU: "Una nación bajo Dios, indivisible con libertad y justicia para todos", expresó, bajo la admiración y la emoción del limitado público que asistió a esta ceremonia a causa de la pandemia.

Hija de Jennifer Lopez, Emme, en jean culotte con chamarra rosa de peluche arma un look invernal perfecto La adolescente de casi 13 años heredó la sencillez de su mamá

Jennifer Lopez luce impecable en un traje Chanel 'total white' de pantalón palazzo con blusa de gasa y maxi abrigo

Una de las incógnitas más profundas del público era saber cuál sería el look que iba a usar J.Lo en esta ocasión tan importante y, definitivamente, no decepcionó a sus millones de seguidores en todo el mundo. La actriz, cantante y empresaria de 51 años impresionó a todos con un impecable atuendo all-white de Chanel, compuesto por un pantalón palazzo con un cinturón de cadenas doradas, combinado con una blusa de gasa con cuello tipo cascada, dando el toque final con un exquisito maxi abrigo de botones dorados.

En cuanto a accesorios, completó su outfit con anillos de diamantes, pulseras de perlas que iban a juego con sus zarcillos de diamantes con una perla en el centro. El cabello lo llevó recogido en una elegante cola de caballo que dejaba descubierto su hermoso y lozano rostro.

Jennifer Lopez fascina con una elegante maxi falda de tul magenta con una blusa de gasa rosa Así de elegante y hermosa posó para la revista ELLE USA

En una foto anterior a su presentación, Jennifer Lopez posó junto a su prometido Alex Rodríguez, mostrando además un coqueto y elegante gorro, perfecto para las bajas temperaturas de la temporada de invierno. Allí, también dejó ver el delicado maquillaje estilo natural que decidió llevar en este evento.

En el día previo al acto de investidura de Joe Biden, Jennifer Lopez también deslumbró a sus fans con otro conjunto Chanel, esta vez con un estampado de 'pata de gallo' que es un clásico que jamás pasa de moda.

Este tipo de conjunto están en tendencia, ya que también llevó uno Michelle Obama, ex Primera Dama de EE UU, pero ella escogió un tono púrpura igual de elegante y glamoroso para esta ocasión tan importante e histórica.

Te recomendamos en video