'Terminator' recibió la vacuna contra el Covid

Arnold Schwarzenegger esta vez no utilizó la célebre frase de su legendario personaje Terminator… "Volveré" (I'll be back en la versión original) que utilizó en 1984 en la película de ciencia ficción The Terminator.

Ahora, el actor decidió utilizar: "Ven conmigo si quieres vivir", al recibir la primera dosis de la vacuna contra el Covid en Estados Unidos.

Como cualquier ciudadano, el ex gobernador de California espero su turno dentro de su vehículo.

"Hoy fue un buen día. Nunca he sido más feliz de esperar en una fila. Si es elegible, únase a mí e inscríbase para recibir su vacuna. ¡Ven conmigo si quieres vivir!", dijo entre risas, Arnold Schwarzenegger.

Durante un clip que compartió mostró cuando recibió la vacuna, luego de sorprender a la mujer que tuvo la misión de meter la aguja al brazo del actor.

Además, fue quien mantuvo quieto al temible Terminator.

Arnold Schwarzenegger siempre será recordado por sus películas de acción en la pantalla grande, protagonista de grandes personajes que son historia en el cine mundial.

En 1984, la película Terminator lo lanzó al estrellato, después de pasar por un casting en el que el director James Cameron lo escogió para ser el exterminador del futuro que tenía el objetivo de aniquilar a la legendaria Sarah Connor.

El hijo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena sorprende con la musculatura con la que casi iguala a su padre

Disfruta su faceta como abuelo

El actor Arnold Schwarzenegger recibió una buena noticia familiar el año pasado: la llegada de su primer nieto.

Katherine Schwarzenegger y Chris Pratt hicieron feliz al histrión, ella es la mayor de los cuatro hijos del matrimonio entre el actor nacido en Austria y la periodista Maria Shriver.

