Adele muestra cómo lucir un elegante pantalón culotte y combinarlo en un look cómodo y relajado

Todo lo que se escucha este comienzo de año son rumores y expectativas sobre un posible nuevo disco de Adele.

La cantante británica mantiene a sus fanáticos, y a la industria de la música, al borde de sus asientos esperando un nuevo álbum con canciones cargadas de sentimiento como ya lo han sido sus trabajos anteriores.

La revista Rolling Stones lo colocó entre los discos más esperados del 2021, escribiendo "las noticias sobre el proyecto han comenzado a llegar. En diciembre pasado, el veterano baterista Matt Chamberlain le dijo al entrevistador Eddie Trunk que recientemente estuvo en el estudio con Adele".

Mientras la múltiple ganadora del Grammy maravilla al mundo con nuevas canciones, no ha dejado de hacerlo con sus elecciones de vestuario, unas que han creado tendencias y mostrado la creatividad que tiene la cantante para la moda.

Desde vestidos cortos, leggings a cómodas pijamas, la intérprete de Someone like you es un camaleón en cuanto a moda se trata. Puede combinar piezas y texturas que no van juntas a la perfección.

Ejemplo de ellos se pudo ver cuando Adele fue captada saliendo de un programa de televisión. La diva británica tenía puesto un top negro sencillo con un maxi blazer, complementando el atuendo con un elegante pantalón culotte.

Este tipo de pantalones no suele utilizarse con top de algodón pero para la cantante esas reglas no existen, creando las suyas y motivando a sus seguidores a vestir como más cómodos se sientan.

Adele se mantiene en casa junto a su hijo Angelo, esperando el momento correcto para volver a los escenarios, que ya la esperan con ansias. Su pérdida de peso fue la gran noticia del año pasado, algo que espera ya superar con sus nuevas canciones, donde de seguro relatará este cambio.

