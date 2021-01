Eduardo Santamarina aconseja a su hijo Roberto: “¡No se me case!”

Pareciera que fue ayer que Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina celebraban su estreno como papás con el nacimiento de sus gemelos Roberto Miguel y José Eduardo, pero la realidad es que han pasado más de 20 años desde que llegaron al mundo.

Los mellizos han crecido para transformarse en un par de guapos y virtuosos jovencitos que actualmente no solo se labran su camino para alcanzar sus metas personales, también están atravesando otras experiencias propias de la juventud, como el amor.

Este último caso es específicamente el que está experimentando Roberto, a quien su papá le dio un inusual consejo ahora que ha sido flechado por Cupido y tiene una linda novia custodiando su corazón desde hace varios meses.

Ella es Julia, la tierna hija de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina Tiene 10 años y es la princesa de la casa

Eduardo Santamarina y los consejos que le da a sus hijos en el amor

Durante una reciente plática con MezcalTV, el protagonista de la próxima serie de Telemundo Buscando a Frida confesó ante las cámaras del medio que le aconsejó a su hijo Roberto, quien este año cumplirá 21, que no camine al altar… al menos por ahora.

"¡Que no se me case todavía!", manifestó entre risas de acuerdo a People En Español. "Me gusta ver a mis hijos porque ya de estos cinco, tres están enamorados”, agregó para luego decir seriamente cuáles son las recomendaciones que le da a sus vástagos en el terreno del amor.

"Los consejos (que les doy) siempre con respeto, el mayor consejo como padre que uno le puede dar a sus hijos: siempre a tu pareja, sea hombre o mujer, tú debes tratarlo como te gustaría que te trataran a ti, en base a eso. Todo lo demás fluye", enfatizó.

Por otro lado, según la revista, en la plática adelantó un poco más sobre ‘Abelardo Pons’, el personaje que interpretará en Buscando a Frida, y aseguró que sin duda ha sido el papel más le ha demandado a nivel emocional a lo largo de sus más de dos décadas de exitosa trayectoria artística.

"Sí, como artista, como actor nunca había hecho un proyecto en donde emocionalmente me demandara tanto. Es terrible, la incertidumbre es lo que te mata, el no saber si tu hija está viva o muerta, porque ya cuando la encuentras ya sea viva o muerta, bueno, ya la encontraste y descansas de alguna manera, obviamente", narró.

"Pero cuando no sabes si la están maltratando o no la están maltratando, si sigue viva o ya estará muerta, toda esa incertidumbre día a día te va minando y te va matando por dentro y te va matando en vida", concluyó.

El proyecto que Eduardo Santamarina encabeza con Ximena Herrera y Arap Bethke llegará a las pantallas de Telemundo el próximo 26 de enero.

También te puede interesar: