'Me sentí súper violentada', afirma joven tocada por Vicente Fernández

Vicente Fernández se encuentra inmerso en polémica luego de que se dio a conocer un video en el que aparece tocando el seno de una joven. Tras el revuelo que causó dicho clip en redes sociales, la joven decidió romper el silencio y hablar de lo sucedido.

Por medio de Tik Tok se publicó un video en el que aparece Vicente Fernández posando junto a una joven, una niña y una señora. Sin embargo, el Charro de Huentitán, de 80 años de edad, rodeó con el brazo a la joven fanática y le tocó uno un seno, lo cual ha causado indignación en redes sociales y ha recibido cientos de críticas.

La usuaria de Tik Tok @trplexxx fue quien dio a conocer el video y destacó que fue en 2017 cuando ocurrió el lamentable incidente con el cual se sintió violentada.

"No me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que después hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un bra con relleno y es difícil sentir algo y porque estaba en la parte de abajo. No me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom", afirmó.

"Me sentí súper violentada, súper enojada con el señor. Yo manejo mis traumas con humor, pero varios lo hacen sentir como si ni fuera para tanto, pero sí lo fue. No me importa si es Vicente Fernández, no debiño tocar mi cuerpo sin mi permiso y menos en esa área", enfatizó,

Fan de Vicente Fernández rompe el silencio @deprimeramano👌 https://t.co/Aki7IwF7Zg — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) January 21, 2021

