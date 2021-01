Karol G es comparada con Freddie Mercury ¿Quién es mejor? ¡Fans pelean en Twitter!

Karol G es una de las cantantes de reguetón y música urbana más exitosas de los últimos años y actualmente su canción Bichota lidera las listas de popularidad de diversas plataformas de música como Spotify, donde dicho tema se encuentra en los primeros lugares de Éxitos de México y Estados Unidos. Pero en esta ocasión, la colombiana, de 29 años de edad, ha dado mucho de qué hablar en redes sociales al ser comparada con uno de los ídolos del rock más importantes a nivel mundial, Freddie Mercury.

La intérprete de Tusa se convirtió en tendencia en redes sociales luego de que usuarios de Twitter destacaron que Karol G es mejor que Freddie Mercury, el legendario vocalista de Queen, quien dejó un legado en la música con temas como Bohemian Rhapsody, Killer Queen, Somebody to love, We are the champions, Don’t stop me now, entre muchos otros.

Lo anterior ha causado gran revuelo en redes sociales, pues los fanáticos de Queen salieron en defensa del músico y han mostrado su descontento con esta comparación.

"En qué momento a alguien se le ha ocurrido decir que Karol G es mejor que Freddie Mercury". "¿Que pasa con la persona que dijo que Karol G es mejor que Freddie Mercury? ¿Todo bien en casa? ¿Si asistimos a la escuela?". "Comparan a Freddie mercury con una reguetonera que no sabe cantar". "La única comparación que hay entre Freddie Mercury y Karol G es que a ella le gustan los hombres… y a él también le gustaban". "Tienes que estar mal para comparar al rey de Freddie Mercury con Karol G", fueron algunos de los comentarios que publicaron usuarios de Twitter.

Freddie viendo desde el cielo como lo comparan con Karol G: pic.twitter.com/zM5jXn3pmz — Victoria Acosta (@acostavicky2) January 21, 2021

Solo Freddie Mercury puede hacer esto 💪 pic.twitter.com/7HWzVM4Wan — TuristaGalactico(Y Come Pan)😷🎬📺🎮🎥🇯🇵📖📼🏎 (@Y_come_pan) January 21, 2021

yo tratando de entender porq, compararon a Freddie Mercury con Karol g: pic.twitter.com/SQAs7gMffZ — t de trola (@taniigomezz) January 21, 2021

karol g mejor q freddie mercury okey… pic.twitter.com/4MSUTzTkHk — giu (@Agusgi00) January 21, 2021

¿Que pasa con la persona que dijo que Karol G es mejor que Freddie Mercury? ¿Todo bien en casa? ¿Si asistimos a la escuela? pic.twitter.com/avN8U2XsLd — Ms. Racoon Morningstar 🦝 (@imsracoon) January 21, 2021

Defienden a Karol G

Mientras que los seguidores de Karol G enfatizaron que la cantante es una de las latinas más influyentes de la cultura en la actualidad y aseguraron que la colombiana pudo escribir temas como Don’t stop me now pero Freddie Mercury jamás podría haber escrito las canciones Mi cama o Bichota.

"Karol G pudo haber escrito Bohemian rapsody pero Freddie Mercury jamás hubiera podido escribir Bichota". "Claro bro. Te apoyo en lo que dices xq es que freddie mercury NUNCA va a llegar a lograr lo que logra día a día KAROL G", fueron algunos de los comentarios.

"Freddie Mercury":

Por quienes comparan su música con la de Karol G. pic.twitter.com/Lr2bgdmzGq — ¿Por qué es Tendencia? (@porkestendencia) January 21, 2021

karol g pudo haber escrito don't stop me now pero freddie mercury jamás hubiera podido escribir mi cama https://t.co/JXtoEdTABW — eli (@itsosappy) January 21, 2021

Claro bro. Te apoyo en lo que dices xq es que freddie mercury NUNCA va a llegar a lograr lo que logra día a día KAROL G — Marcos Daniel Rodríguez (@myki_rod_guitar) January 21, 2021

