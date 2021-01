Leon Leiden se abre al amor con 'Desde que te vi' a lado de Manuel Medrano

Leon Leiden y Manuel Medrano han logrado fusionar sus estilos con un nuevo sencillo llamado Desde que te vi, en el cual muestran su lado más romántico. Por esta razón, Leiden afirmó que con este tema logró mostrar una faceta poco vista en su carrera.

“Con esta canción sentí que era mi oportunidad para salir de mi zona de confort porque a mí me cuesta un poquito expresar directo lo que siento por alguien con las palabras que corresponden y Manuel llega con esta oportunidad para hacerlo porque él es muy directo con su lírica y yo me uní a esta idea, empecé a escribir ‘soy adicto a tu voz’, que son cosas que nunca me había atrevido a escribir en una canción y creo que fue muy liberador, lo cual me ayuda a desahogar esta cuestión del amor que ya llevaba un rato queriendo hacer y estoy muy agradecido por la oportunidad”, explicó el músico mexicano.

Mientras que el colombiano Manuel Medrano aseguró que trabajar con Leon fue una grata experiencia, pues lograron conectar desde el primer momento.

“Fue tremendo. Leon es una persona muy talentosa y ama la música, así que logramos complementarnos de una manera muy bonita y todo fluyó muy especial. Yo empecé a escribir la canción en Colombia con unos amigos, pero sentía que era un tema que tenía que cantar con otro artista y cuando conocí a Leon quise mandársela porque sentía que había algo en común con su estilo, entonces él terminó de escribir la letra”, comentó Manuel Medrano.

Manuel Medrano y Leon Leiden / Cortesía

Los dos artistas coincidieron que siempre buscaron trabajar juntos en una canción que logra mostrar lo más tierno del enamoramiento.

“Siempre he sido admirador del trabajo de Manuel y realmente la colaboración surgió en el momento en el que publiqué un tuit, donde confesé que me gustaría trabajar con él y me sorprendió cuando Manuel me respondió y nuestros seguidores empezaron a reaccionar pero nosotros fuimos al punto y empezamos a trabajar en la cuestión musical ”, destacó Leon Leiden, quien a sus 21 años de edad ya cuenta con su propio sello discográfico independiente llamado Laila Records afiliado a Warner Music México.

En cuanto al videoclip de la canción, Manuel Medrano y Leon Leiden señalaron que fue filmado en la Ciudad de México durante 18 horas continuas pero respetando las medidas sanitarias a causa de la pandemia de Covid-19.

Manuel Medrano y Leon Leiden / Cortesía

“Dejamos todo en manos de por productores, que ya habían trabajado anteriormente con Leon y estaba muy abierto a recibir la idea y resulta que ellos nos presentaron una idea inspirada en una película que me gusta mucho que se llama Langosta, que es una sátira a las consecuencias del amor y se desarrolla en un centro de rehabilitación para decepciones amorosas y eso es lo que quisimos recalcar en el video, crear un espacio donde las personas pudieran ir a curar su corazón haciendo tai chi, meditando, pintando”, aseguró Medrano.

Este tema fue producido por el artista chileno Taiko, quien ha trabajado de la mano de J Balvin, Bad Bunny y Ozuna, entre otros; y la dirección del video está en manos del director Emilio Pichardo, con quien Leiden ya había trabajado anteriormente.

Más sobre Leon Leiden y Manuel Medrano…

-Leon Leiden ha logrado impactar en el mundo de la música con su tema Danza, que ya cuenta con 6.8 millones de visualizaciones en YouTube.

-Tik Tok es una de las redes sociales favorita de Leon Leiden, donde constantemente publica videos musicales y de comedia.

-Manuel Medrano es reconocido por temas como Bajo el agua, Si pudiera, Una y otra vez, Afuera del planeta, entre muchas otras.

-El cantautor y músico colombiano, Manuel Medrano cuenta con 1.4 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

-El videoclip de la canción Bajo el agua de Manuel Medrano cuenta con 446 millones de visualizaciones en YouTube.

-2.7 millones de oyentes mensuales tiene Leon Leiden en Spotify y su canción Gitana cuenta con 23 millones de reproducciones.

-Manuel Medrano tiene 4.5 millones de escuchas mensuales en la plataforma de música Spotify y su canción Bajo el agua es una de las más escuchadas.

Leon Leiden cambia las reglas de la industria musical e innova estrategia El cantautor mexicano lanzó recientemente su tema Manzana, que se ha vuelto viral en redes sociales, principalmente en Tik Tok

También puedes ver: