'Malcom and Marie': la película apunta a los Óscar con Zendaya como protagonista y Sam Levinson como director

Críticos de la industria cinematográfica ya pudieron levantarse de sus asientos (o de sus sofás desde casa) y aplaudir al disfrutar de 'Malcom & Marie', la cinta romántica en blanco y negro protagonizada por Zendaya y John David Washington, y según las primeras reacciones, promete ser favorita en los premios Óscar.

Y es que una apuesta a blanco y negro, como si se tratara de una película antigua y con el género dramático-romántico de por medio, es muy del agrado de la Academia. Sam Levinson ('Euphoria') es el director de 'Malcom & Marie', que se estrena el 5 de febrero en Netflix y que está proyectada, al menos, como una de las grandes nominadas en las principales premiaciones.

Especialistas del arte del cine como Anne Thompson de 'IndieWire' se pronunciaron en las redes sociales al ver la cinta. Thompson aseguró que Zendaya "podría robarle el Óscar a Mejor Actriz a Viola Davis por su interpretación en 'La madre del blues', otra producción del gigante del streaming.

Zendaya runs away with Sam Levinson’s black-and-white Cassavetes-inspired two hander Malcolm & Marie. She could steal the Best Actress Oscar from another @netflix contender, Viola Davis, for Ma Rainey’s Black Bottom. It’s a two way race now. Wow. — Anne Thompson (@akstanwyck) January 9, 2021

Por su parte, Jazz Tangcay, de 'Variety', destacó el trabajo de los dos protagonistas. Insistió en que John David Washington "brilla", pero que el trabajo de la joven actriz "te deja fuera de juego". También elogió la fotografía, música y dirección a cargo de Sam Levinson.

Wowzers. @malcolmmariefilm. John David Washington shines, but Zendaya's performance is a complete knockout. Welcome the film to the Oscar race. The cinematography, its music and direction is superb. But JDW and Zendaya SIZZLEEEEEEEEEE in an Oscar-worthy act. — Jazz Tangcay (@jazzt) January 9, 2021

Finalmente, el redactor de 'Fandango', Erik Davis, definió la película como "un drama romántico cargado de monólogos que trata sobre ser mejor pareja".

Zendaya & John David Washington deliver powerhouse performances in #MalcolmAndMarie, a monologue-heavy romantic drama that’s ultimately about being a better partner & wow do they put it all out on the table. It’s angry, soulful & sweet & the music cues are the absolute best pic.twitter.com/e9tqBJARZJ — Erik Davis (@ErikDavis) January 9, 2021

Todo lo que debes saber de 'Malcom & Marie'

Este filme sigue la historia de un director (John David Washington) y su novia (Zendaya) que vuelven a casa tras asistir a la fiesta de un estreno de cine que él cree que será un gran éxito de crítica y público. Sin embargo, empiezan a revelarse algunos aspectos de su relación que ponen a prueba la solidez de su amor.

La cinta tiene una duración de una hora y 46 minutos. Cuenta con Marcell Rey como director de fotografía, tras 'Nación Salvaje' y 'Euphoria'. El propio Sam Levinson escribió el guion de la película, que apunta a sorprender a los fans con su apuesta romántica en blanco y negro.