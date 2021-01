Betty, la fea: ¿La universidad donde estudió la ‘Peliteñida’ es real?

La exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea está repleta de personajes entrañables que se ganaron el corazón de la audiencia pero sin lugar a dudas uno de los más populares es del 'Patricia Fernández’. La actriz Lorna Cepeda se consagró como actriz con este rol gracias a su impecable personificación llena de detalles que hicieron inolvidable a esta odiosa y presuntuosa secretaria de Ecomoda.

Y es que pese a ser una antagonista en la trama, la ‘Peliteñida’ conquistó a los televidentes provocando carcajadas con aquella manera de pronunciar la palabra “desgraciado”, las cachetadas que daba con su largo cabello, su forma de reaccionar ante sus problemas financieros y especialmente sus cómicas frases, entre las que destacaba su locución: “Estudié seis semestres de finanzas en la San Marino”.

La desopilante expresión, que ‘Patricia’ popularizó al repetirla para ufanarse de sus supuestos estudios cada vez que alguien ponía en duda sus capacidades intelectuales o formación académica, se ha convertido en un dicho popular para mofarse de las personas que se jactan sin base de su educación.

Sin embargo, esta frase no solo ha trascendido el paso del tiempo y la pantalla filtrándose en el argot de muchas personas, también ha despertado la curiosidad de los telespectadores que a más de 20 años del estreno de Betty, la fea siguen preguntándose: ¿realmente existe la Universidad de San Marino?

Betty, la fea: ¿Existe la universidad donde la ‘Peliteñida’ cursó seis semestres de finanzas?

Gracias a Yo soy Betty, la fea, muchos han querido conocer más detalles sobre la alma máter de la querida y a la vez detestada ‘Patricia Fernández’, pero la realidad es que en Colombia, donde se desarrolla la trama, no existe la prestigiosa Universidad de San Marino.

Curiosamente, en el mundo sí hay una casa de estudios con este nombre, específicamente la Universidad de la República de San Marino, ubicada en el estado soberano de San Marino, pero no hay nada que apunte a que esta sea a la que se hace referencia en la telenovela escrita por Fernando Gaitán.

De hecho, varios medios colombianos se han referido a la casa de estudios de la ‘Peliteñida’ como una institución ficticia.

A pesar de ello, la universidad goza hoy de una gran popularidad entre el público que la recuerda a modo de broma hasta en redes sociales. Incluso es tanto el gusto de la audiencia por esta expresión que, hace algunos años, uno de los fanáticos de Yo soy Betty, la fea fabricó y regaló a la eterna ‘Peliteñida’ una playera con el popular lema estampado.

Durante el paso por El Salvador de la gira de la telenovela en su versión teatral, en el año 2019, un fan se acercó a Lorna antes de la función para obsequiarle la graciosa camiseta donde se puede leer: “Yo hice 6 semestres de finanzas. San Marino University. Desgraciado Est.”.

La intérprete estaba tan agradecida y contenta con el regalo que no dudó en presumirlo en su cuenta en Instagram. “¡¡¡Lo máximooooooo!!! Íbamos a empezar función en El Salvador y de repente entra un rubio, súper querido, a tomarse fotos con nosotros y rápidamente me da este regalo. No tuve tiempo de darle las gracias, y de decirle que, ¡amo esta camiseta! Mil y mil gracias”, expresó en la leyenda de unas fotos donde se la ve usando la franela.

Poco después, Lorna compartió en la red social que se había reencontrado con el mismo fanático, quien nuevamente le obsequió más material para recordar el paso por la casa de estudios de su personaje más famoso. “Ahora me trajo esta gorra y una camiseta que dice ‘mi mamá hizo 6 semestres de finanzas en la San Marino’ pa' mi hija. Me encanta. Nuevamente gracias por tanto amor”, concluyó agradecida junto a una postal donde modela el regalo al lado del joven admirador.

