Revelan nuevos videos de Vicente Fernández tocando senos a otras jóvenes

Luego de que hace unos días se difundiera en redes sociales un video en el que aparece el cantante Vicente Fernández tocando el pecho a una joven fan que le pidió una fotografía y ella revelara que se sintió violentada, ahora salen a la luz otros videos en los que el intérprete de Estos celos toca a otras fans.

Tras darse a conocer el primer video, la joven agredida por Vicente Fernández afirmó en su cuenta de Tik Tok con el usuario @trplexxx, que el suceso ocurrió en 2017 y que no se dio cuenta de la agresión hasta después de ver las fotos.

"No me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que después hasta que después estaba viendo las fotos con mi mamá. Yo estaba usando un bra con relleno y es difícil sentir algo y porque estaba en la parte de abajo. No me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom", afirmó.

Ahora, más mujeres están mostrando las imágenes del cantante haciendo lo mismo con más mujeres. La usuario en Tik Tok @mirandahernández publicó un clip donde aparece la primera fotografía que se hizo viral y posteriormente otra fotografía donde aparece su tía junto a Vicente y éste la toca de manera inapropiada.

“No es la única, a mi tía también”, escribió Miranda en el video. “Qué pervertido salió el viejito”.

Fernández Vicente y más videos

Foto | Gabriela Acosta.

Por otra parte, la periodista Elisa Beristain también compartió en sus redes sociales otro video de "El Charro de Huentitán", de 80 años de edad, aparece tocando a otra de sus fans con la misma técnica: rodeando su cuerpo con una mano y tocando su pecho.

"¡SALE A LA LUZ OTRO VIDEO ESCANDALOSO DE VICENTE FERNÁNDEZ!", escribió la comunicadora en la red social.

