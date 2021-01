Aracely Arámbula es la más elegante con una falda lápiz de flecos y un top asimétrico

Aracely Arámbula abrió su corazón como nunca antes durante una reciente entrevista, en la que habló de su pasado con Luis Miguel, de esa hermosa relación que tuvieron y de la que nacieron sus dos hijos, Miguel y Daniel, sus más grandes tesoros.

Antes las cámaras de Ventaneando, confesó que su historia de amor con el Sol de México fue algo muy lindo y contó además cómo se siente de que pudieran contarla en Luis Miguel: la serie de Netflix, cuy a segunda temporada se estrenará pronto.

"Es una historia tan hermosa, una historia de amor tan linda que ni se lo podrían creer. Sería una historia así como el Titanic, de pronto… me refiero de lo bonita. Pero es como algo tan lindo que me gustaría que lo contaran tal cual es (…) creo que me correspondería a mí y a él (…) cuando hay una pareja tiene que ser de mutuo acuerdo para sacar las cosas lindas", manifestó a finales de diciembre.

"Espero que lo hagan muy lindo, si es que lo sacan, que lo hagan muy lindo. Porque fue una historia espectacular que si se las cuento, no lo creen", enfatizó, acotando que sus hijos nacieron de un amor muy grande.

Más allá de su pasada relación con Luis Miguel, Aracely Arámbula ha estado enfocada en los últimos años en la crianza de su hijos, Miguel y Daniel, así como en trabajar muy duro para darle lo mejor a sus pequeños. Telenovelas como La Patrona y La Doña ha sido un éxito rotundo, convirtiéndose en las favoritas de los espectadores.

También ha incursionado en el modelaje, presumiendo atuendos elegantísimos y llenos de estilo. Uno de ellos fue compartido por sus fans en el Instagram @arambulapink: se trata de un magnífico vestido rosa pálido con una falda lápiz de flecos y un top asimétrico con la espalda descubierta.

