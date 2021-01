"Me han violado, y han abusado de mi", Erendira Ibarra hace tremenda revelación y responsabiliza a un "gran actor"

Después de que la influencer Nath Campos denunciara que sufrió abuso sexual por parte de Rix, después de regresar de una fiesta, otras mujeres se han animado a contar sus experiencias, entre ellas la actriz Erendira Ibarra.

La hija del productor Epigmenio Ibarra escribió en sus cuenta de Instagram:

"Decidí romper mi descanso de IG después de ver el video de @nathcampost. Me sacudió y me triggerio profundamente. En esta cuenta no se solapa a violadores no importa quien sean, si son familia, amigos, papas. A mi me han violado, y han abusado de mi, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio. Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó NADA. El hombre estaba haciendo el paro haciendo un personaje tan pequeño para tan “gran actor” y que tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo qué pasó hace tanto tiempo. Esa fue la respuesta de la producción, mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada. Las mujeres de la producción me salvaron, me cuidaron durante los ataques de ansiedad en los campers, me abrazaron ante la indiferencia de la producción y todas las personas que lo rodeaban, sabiendo que me había hecho (y seguramente a muchas otras). Mi abogada y hermana fue la única que me hizo caso, pero la reacción de todas las personas me paralizó. Tener que decirle a mis mapás fue lo más cabron. Formulamos una carta para que no se me acercara, el respondió con una cláusula de confidencialidad (y si estás leyendo esto quiero que sepas que nunca la firme) la carta quedó en un escritorio y el se paseo con toda tranquilidad por el set COMO SI NADA HUBIERA PASADO. Cada risa suya rodeado de “mis amigos” me tronaba. Al final termine el proyecto con la misma satisfacción de cualquier otro pero con una sensación extraña, el productor y todas las personas involucradas ahora para mi tienen una flecha gigante sobre sus cabezas, les veo y tengo claro que no les importo y eso nunca lo olvidare. Comparto esta historia por que lo que vivimos las mujeres y personas diversas a manos de la violencia machista en este país es insostenible. Ahora le hago a saber a TODES: si tú agresor es “amigo” mío en redes házmelo saber, YO TE CREO. Y no te daré mi espalda ni solaparé a tu agresor. LO VAMOS A TIRAR. Eso es un hecho. #NuncaMasSolas".

Reaccionan a la publicación de Erendira Ibarra

Erendira nunca expone el nombre de su agresor, sólo habla de una carta de confidencialidad y de que trabajo con él recientemente, y de hecho hubo seguidores que le cuestionaron porqué seguía protegiendo a su abusador, a lo que ella también respondió .

Ibarra fue apoyado por otras famosas como Marimar Vega, Cecilia Suárez, Maite Perrioni, Fabiola Campomanes, entre otras.

