Influencer Ixpanea acusa a Yayo Gutiérrez de grabar video íntimo sin su consentimiento

La influencer Ixpanea decidió alzar la voz luego de la denuncia que hizo Nath Campos por abuso sexual contra Rix. Por medio de un video publicado en su cuenta de YouTube, Ixpanea afirmó que el youtuber Yayo Gutiérrez grabó videos íntimos sin su consentimiento.

Ixpanea comentó que hace 10 años, cuando apenas comenzaba en YouTube conoció a Yayo Gutiérrez por medio de otras personas y comenzaron a hablar por videollamada.

"Yo tenía 18, 19 años y quieras o no, conocer a alguien que hace lo mismo que tú como que te enamora, empecé a hablar muchísimo con él por videollamadas. Me da mucha pena contar esto porque es exponerte, decir cosas que no quieres decir; sin embargo sé que si yo lo cuento muchas personas van a dejar de hacer ese tipo de cosas como confiar en personas que ni conocen y desnudarse en frente de esa persona en videollamada. Nunca sabes quien pueda estar viendo ese video cuando es una computadora", explicó la influencer.

"No puedes saber si esa persona está grabando (…) A mí lo que me da coraje es que, bueno, pasó lo que pasó, ya ustedes deducen. Pasó el tiempo y ya lo conocí en persona en México y me gustó muchísimo, sin embargo empezó a salir con Caeli y yo me alejé y ya. Empezamos a llevarnos otra vez más y me confesó que él tenía una foto de una morra que yo conocía en la preparatoria con la que a veces hablaba", aseguró.

"Me confesó que tenía un video mío, yo en ese momento me em… y le aventé la computadora y le dije que lo borrara, me borró el video, según él y yo me salí molesta y cuando le pedí una justificación que era porque lo hacía para masturbarse. Él me prestaba su laptop y a mí se me ocurrió poner Ix.mov (…) cuando puse eso, el video apareció, o sea él tenía un back up, no solamente de mi video sino de una carpeta que se llamaba fan y tenía muchísimas, muchísimas, muchísimas carpetas con nombres de chicas de las cuales yo conocía a cuatro y eran youtubers en ese tiempo", destacó Ixpanea.

"Yo nunca le dije nada a esas chicas, esto fue hace como mucho tiempo. Yo en el momento lo único que hice fue borrar esa carpeta de la laptop y le reclamé", dijo Ixpanea.

"Desde ese entonces nunca volví a tener llamadas de ese tipo porque me quedé traumada de por vida", comentó la influencer, quien también enfatizó que muchas personas normalizaron la situación. "Yo le decía a personas como lo que me había pasado y me decía 'es que así es él' o luego coincidía que mis historias eran parecidas a la misma historias de esas chicas", aseveró.

Ixpanea cuenta con 1.2 millones de suscriptores en su canal de YouTube, donde publica videos de parodias, experimentos sociales y experiencias de vida.

