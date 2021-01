Lucero deslumbra con su look más colorido usando una blusa de gasa fucsia y una falda lápiz azul eléctrico

Lucero ha acumulado cientos de anécdotas curiosas y divertidas a lo largo de 40 años de carrera artística, y en su podcast Lucero mucho que contar, en efecto ha compartido varias de estas historias que han maravillado a sus fanáticos.

En el más reciente episodio, contó la ocasión en la que se le resbaló el micrófono en pleno concierto, hecho que desató las risas del público: "Estaba yo en Monterrey, un día en un show, y estaba yo cantando con mi traje de charro la canción de 'Viva México, viva América…', entonces yo cante y cante y baile y baile con mi micrófono, y pongo el micrófono hacia el frente…", dijo la artista generando expectativa.

"Entonces, de repente, en una de esas, yo quién sabe cómo le hago al micrófono que sale volando, muy pocas veces me ha pasado y supuestamente los cantantes como que no soltamos el micrófono, pues no sé cómo se me resbaló o no sé cómo sucedió, que el micrófono sale volando (…) y se oye el trancazo del micrófono en el piso, por suerte no le cayó a nadie", detalló Lucero aliviada porque nadie salió herido por el micrófono cuando salió disparado hacia el público.

Por medio de las redes sociales y de su podcast, Lucero ha construido una relación muy unida y estrecha con sus fanáticos. También, por medio de las telenovelas que ha protagonizado, ya que con su talento y carisma en pantalla los ha enamorado por completo.

Su lado más gracioso y ocurrente lo mostró precisamente en la telenovela Por ella soy Eva, que protagonizó junto a Jaime Camil, donde además deslumbró con los atuendos que usaba su personaje Helena. Uno de los más llamativos fue el siguiente, compuesto por una falda lápiz azul eléctrico con una blusa de gasa fucsia, con el que sin duda no pasó desapercibida.

Y Lucero no solo luce faldas en telenovelas, sino que también ama usarlas en sus conciertos: el favorito del público es su traje de charro blanco con bordado dorado, un conjunto que la hace brillar en cualquier escenario donde siempre muestra su orgullo por sus raíces mexicanas.

