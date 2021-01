Mira cómo se ve la talentosa Mariana López, de “Pequeños gigantes”, a sus 20 años

En el año 2011, la primera temporada del programa de televisión Pequeños gigantes finalizó sus transmisiones con el triunfo del escuadrón “Los irresistibles”; sin embargo, hubo otros participantes que aunque no se alzaron con el premio mayor, supieron ganarse para siempre el corazón, respeto y admiración del público con su carisma, entrega y talento innato, entre ellos se encontraba Mariana López.

Con apenas 11 años, la pequeña proveniente de la Ciudad de México se unió al show como la cantante de los “Gigantes en acción”, equipo para el que semana tras semana acumulaba puntos dando impecables presentaciones con las que dejaba boquiabiertos tanto a jueces como a la audiencia con su privilegiada voz, gran técnica y desenvolvimiento sobre el escenario.

A pesar de que su escuadrón fue el primero en ser eliminado, no cabe duda de que mientras estuvieron concursando Mariana se erigió como una de las más brillantes luminarias en potencia dentro del semillero de estrellas y los telespectadores lamentaron no poder volver a verla cantar luego de que diera grandes interpretaciones que se grabaron en su mente, como la de Adelante corazón y su dueto con Ha*Ash.

No obstante, desde que la niña que admiraba a Julio Iglesias dio sus “pininos” en su carrera frente a las cámaras de la exitosa emisión de Televisa, ha pasado casi una década en la que no ha perdido ni un ápice de esa pasión por el canto, un don que ha seguido desarrollando los últimos años.

El cambio de Mariana López, talentosa cantante de la primera temporada de Pequeños gigantes

A poco de cumplirse 10 años del final de Pequeños gigantes, Mariana Paola López Miranda está convertida en una guapa joven que, a la par de sus estudios académicos, ha seguido vinculada al mundo de la música, una disciplina artística que la envolvió desde temprana edad gracias su papá, quien le inculcó la fascinación por este arte desde bebé.

Tras su salida de la transmisión conducida por Galilea Montijo, la pequeña, que desde los 8 años supo que quería dedicarse a ser cantante y se veía en su adultez siendo una gran personalidad de la música, fue parte de las giras del programa televisivo y se sumó al elenco de El gran show de los peques junto a otros compañeros del concurso de talento infantil.

Un par de años después de Pequeños gigantes, con 13 años de edad, la egresada del Centro de Educación Artística Infantil de Televisa (CEA) decidió nuevamente dar la pelea por sus sueños y se apuntó en la primera temporada de El Factor X, Estados Unidos, versión infantil.

En este programa de talento, aprobó la audición con cuatro “sí” de los jueces y pasó todas las fases de pruebas hasta llegar a la etapa de presentaciones en vivo como parte del grupo de niñas bajo la tutela de la famosa cantante Belinda, quien en ese entonces se desbordó en halagos para Mariana.

Aunque no ganó, sin duda tener como mentora a la célebre intérprete de Bella traición y los consejos del resto del jurado conformado en aquella oportunidad, además de la nacida en España, por Angélica María, Chino y Nacho, la ayudó a crecer artísticamente.

Posterior a esto, siguió formándose musicalmente y en el año 2019 ganó el primer lugar en interpretación vocal dentro del Festival Nacional de la Canción.

En la actualidad, Mariana es una bella y talentosa joven que sigue dedicada en cuerpo y alma a la música como cantante y compositora. De hecho, es estudiante de la licenciatura de Producción Musical Digital en la Ciudad de México, una formación que lleva a la par de su carrera musical, comentó a través de una transmisión en Instagram, desde la cuenta @reencuentrogigante, el año pasado.

Aparte de esta conocida faceta suya, la cantautora, que ahora se presenta bajo el pseudónimo de Mariana Lom, es actriz y una youtuber que hasta la fecha acumula 106.000 suscriptores en su canal oficial, donde continuamente comparte covers en los que presume adiestrada voz, la cual ha seguido entrenando con un coach vocal.

Igualmente, la artista, que cumplirá 21 años de edad el próximo 25 de enero, ha divulgado videos en esta red de todos los pasos que ha dado en su trayectoria, desde las canciones que cantaba siendo una pequeñita con su papá, hasta su experiencia por Pequeños gigantes y El gran show de los peques.

“El tiempo vuela y estoy muy agradecida con todos los que han creído en mí y me han apoyado durante toda mi carrera. Han llegado muchas bendiciones y experiencias a mi vida una de ellas es Pequeños gigantes y conocer a gente increíble. YouTube no ha sido la excepción… ha sido una maravillosa plataforma para compartir lo que más amo con todos ustedes”, escribió en una publicación en su redes sociales al llegar a los 100 mil admiradores en YouTube.

“GRACIAS por esos 100k suscriptores, gracias por ver y compartir mi contenido, todos sus comentarios me llenan el corazón. Mi abuelita solía decirme que cada que se ponía a escucharme se le quitaba por un momento todo el dolor que sentía por la enfermedad. Desde ese momento, bien chiquita me di cuenta de que mi misión en esta vida es darle un poquito más de alegría y paz a las personas con mi voz y gracias a ustedes me doy cuenta de que lo estoy cumpliendo y no me puedo sentir más que feliz y llena de amor (…)”, concluyó.

De igual forma, en su cuenta en Instagram, donde cuenta con más de 6,000 seguidores, López constantemente alardea su registro vocal y habilidades para tocar varios instrumentos, como el ukelele.

En esta plataforma, además de exudar su amor por la música, expone breves vistazos a su vida personal; comparte sobre sus aficiones, demuestra que es una joven muy madura publicando distintas reflexiones y dando apoyo a causas sociales y mantiene a sus seguidores al día con sus proyectos.

Por supuesto, también recuerda su etapa en Pequeños gigantes y deja en evidencia en numerosas postales lo mucho que ha crecido desde entonces, aunque sigue conservando la misma carita con la que el público la conoció.

El año pasado, en el mencionado live donde habló sobre su participación por el programa, destacó que en general toda la vivencia en el show infantil “fue muy alegre”.

“Estaba muy chiquita y solo recuerdo cosas bonitas (…). Mi experiencia fue hermosa, lo disfruté muchísimo, no me canso de decirlo, me encantó. Pequeños gigantes ha sido de las experiencias más bellas de mi carrera”, comentó la vegana, quien hoy en día mantiene el contacto con todos sus compañeros en la competición y tiene una gran amistad con la actriz Dalexa Meneses.

Del mismo modo, en esta transmisión con fans reveló que de su paso por el talent show atesora especialmente sus presentaciones en vivo sobre el escenario y haber conocido a luceros como Gloria Trevi y Alejandra Guzmán.

Y aunque tiene todo para ganar cualquier concurso de canto televisado, su travesía por los reality shows parece haber terminado. “Me lo ha planteado muchas veces pero creo que mi camino como artista ya va hacia otro lado. Creo que ya recorrí un buen tiempo en los realities y ya tuve una buena experiencia con Pequeños gigantes y después con El Factor X”, dijo en la citada plática.

En cuanto a su futuro, Mariana Lom continúa enfocada en sus metas y pretende seguir picando piedra en el medio artístico, lanzando sus primeros temas y continuando sus estudios de producción, para llegar a ser una cantante cuyas canciones se escuchen en todo el mundo.

