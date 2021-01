Chiquis Rivera siempre se ha mostrado como una mujer valiente y fuerte, a quien las críticas poco le afectan ya que se ha caracterizado por ser muy segura de sí misma. Y ahora, en un reciente viaje a la playa, volvió a dar una lección de amor propio.

En un bikini blanco, la cantante y empresaria deslumbró al posar a la orilla de la playa dejando ver su celulitis y estrías con total seguridad y sin complejos, motivando a sus fans a amarse tal cual son y demostrando que las cirugías no hacen falta cuando estás a gusto con quien eres.

Chiquis Rivera mostró su ostentoso clóset y toda la ropa que sacó de él para donarla este 2021 La cantante comenzó el 2021 renovando su armario

Chiquis Rivera en bikini muestra su celulitis y envía poderoso mensaje de amor propio

"Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… YO me AMO!!!! Me ACEPTO y me caigo MUY bien! GRACIAS A DIOS!!", escribió al compartir un clip de video que superó el millón de reproducciones en Instagram.

Los fans de inmediato llenaron de halagos a Chiquis Rivera, admirando su belleza natural y valentía al mostrarse sin filtros y orgullosa de sus curvas:

@tania._rivera Si les molesta tu brillo que se pongan lentes por que tú seguirás brillando HERMOSA

@jomarigoyso Tan fina mi prima!! Te pasas!!! Love u

@denisse.venegasss ¿No te cansas de cargar tanta belleza?

@elicastrogdl Así mero debe ser ❤️ amarnos para amar celebro eso bendiciones ❤️🙏🏻

@belenestebanmenendez Muy bien @chiquis y el que no le guste que no mire🥰🥰🥰🥰

Desde Tulum, la hija de la fallecida cantante Jenni Rivera volvió a posar en otras imágenes, ahora entre palmeras y con un top étnico de piel y flecos, afirmando que la seguridad en una mujer es su mejor cualidad.

"El accesorio mas valioso es la seguridad en ti misma. Aceptarte y amarte a ti misma es el camino que te conducirá a ser más sexy de lo que piensas", escribió al publicar la imagen que superó los 200 mil likes en la plataforma.

Chiquis Rivera muestra sin complejos su celulitis en un pantalón color melocotón a la cintura y blusa púrpura tie-dye Inspira a las mujeres a que se amen a sí mismas tal cual son

A lo largo de su carrera como cantante, Chiquis Rivera siempre se ha mostrado muy cómoda consigo misma y orgullosa de quien es, siendo todo un ícono de la moda para mujeres con curvas y cautivando siempre con los looks que luce en televisión y en alfombras rojas, demostrando que no se necesita ser talla cero para triunfar.

Te recomendamos en video