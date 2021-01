"Lo bailado nadie nos lo quita", Michelle Renaud y Danilo Carrera anuncian su separación

Hace algunas semanas se había rumorado que existían conflictos entre Michelle Renaud y Danilo Carrera, sin embargo ellos intentaron callarlos con distintos mensajes en sus redes sociales, en donde decían cuanto se amaban.

Sin embargo, la pareja que forma parte de la telenovela Quererlo todo, anunciaron que su relación ha terminado. Fue a través de su cuenta de Instagram, que ambos hicieron dicho anuncio, en sus respectivas cuentas.

"Con toda la tristeza del mundo pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas la muestras de cariño para nuestra relación. No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo, seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en Quererlo todo".

Michelle Renaud y Danilo Carrera / Instagram



Ninguno de los dos dio más detalles, sobre lo que los llevó a tomar esta decisión.

Los antecedentes de Michelle Renaud y Danilo Carrera

A mediados de diciembre la revista Tv Notas publicó que la pareja que Michelle Renaud, de 32 años, y Danilo Carrera, de 31, se habían convertido en un dolor de cabeza para la producción de Quererlo todo, debido a que ya no se dirigían la palabra.

“Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, que hay a quien le gusta mi versión más original de mí misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar”, escribió Michelle en la red social.

Danilo le respondió: "¡Me encantas cursi y me encanta despertarte con Marcelo a besos en la mañana! Lo mejor de mi día”.



Además, hace una semana Michelle publicó un mensaje para felicitar a Danilo por su cumpleaños.

“¡Feliz cumpleaños mi amor! ¡Que tengas un año lleno de bendiciones, trabajo , éxito, salud y mucho amor¡ ¡Y estoy convencida de que así será porque como la pasas en tu día la pasas en el año y hoy fue increíble que nos nevará wooow! ( aunque los envidiosos digan que solo fue granizo) @danilocarrerah Te amo mucho”.

