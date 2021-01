'WandaVision': la Bruja Escarlata podría ser la villana de la serie

'WandaVision' es el primer sitcom del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), combinando el humor de las series de comedia con la acción de los superhéroes. Pero si es una producción de Marvel Studios, tiene que haber un villano a pesar del género de la ficción. ¿Quién es?

La realidad que ha creado la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen), viviendo una aparente vida normal con su amado Vision (Paul Bettany) ha sembrado ciertas dudas e inquietudes entre los fans del UCM, preguntándose cómo de desencadenarán los hechos en el transcurso de la serie, que ya tiene tres episodios disponibles en la plataforma de streaming de Disney.

Una crítica e insider del mundo del streaming, Ana Dumaroag de 'ScreenRant', ha asegurado que la Bruja Escarlata es la villana de 'WandaVision', lo que significaría un giro inesperado por los seguidores.

"Wanda está tan apegada a este mundo falso que está dispuesta a hacer todo lo posible para protegerlo, incluyendo la manipulación de su propio esposo, Vision. Si no lo piensa dos veces antes de hacerle eso a él, entonces quién sabe qué le hará a aquellos que no tienen ninguna importancia personal para ella si amenazan esta vida ideal que ella se hizo. Esto esencialmente la convierte en una villana, tal vez incluso en la principal antagonista de 'WandaVision", explica Dumaroag.

La especialista sostiene: "Lo que hace que esto sea mucho más peligroso es que, supuestamente, ella es el personaje más poderoso de la MCU, y si está abierta a hacer casi todo para que esta vida de fantasía se mantenga, es posible que no le importe si pone en riesgo a otras personas".

