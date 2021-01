Ángela Aguilar se prepara para la primavera con un maxi blazer verde de cuero y top blanco

Ángela Aguilar tiene una relación muy cercana con sus hermanos Leonardo y Aneliz Aguilar, con quienes ha convivido durante toda su niñez y adolescente, incluso compartiendo con ellos su pasión por la música.

Pero ahora se reencontró con su hermano mayor, Emiliano Aguilar, fruto de una relación que tuvo Pepe Aguilar con la también cantante Carmen Treviño, mucho antes de casarse con Aneliz Álvarez-Alcalá en 1997, quien es su pareja actualmente y madre de sus tres hijos posteriores.

Fue el propio intérprete de Por mujeres como tú y Directo al corazón quien compartió una foto del reencuentro de sus cuatro hijos, sintiéndose satisfecho y dichoso por haber podido vivir ese momento tan especial. "Hacía tiempo que no podíamos tomar una foto así, no hay fecha que no se llegue", comentó al publicar la foto que superó los 80 mil likes.

Más tarde, Ángela Aguilar demostró que adora a su hermano mayor al compartir una selfie junto a él en sus historias de Instagram, con el siguiente mensaje: "Brotha from anotha motha (hermano de otra mamá)", comentó entre risas la joven cantante.

En la foto, la hija menor de Pepe Aguilar demostró que se está preparando para la llegada de la primavera, deslumbrando al combinar un maxi blazer verde de cuero con un crop top blanco y jeans, un atuendo que le funciona a la perfección tanto en invierno como en las demás temporadas.

Aunque más allá de las modas y las temporadas, Ángela Aguilar siempre deslumbra cada vez que decide usar trajes típicos mexicanos. Hace un par de días, celebrando el Día del Mariachi, se vio increíble con un glamoroso maxi vestido rojo compuesto por un corsé de gamuza y una maxi falda de tul con flores doradas estampadas, mostrando que tiene un estilo bastante variado a la hora de vestir.

