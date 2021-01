Eliminan cuenta del cantante León Larregui en Twitter

Twitter decidió eliminar la cuenta de León Larregui tras alentar a no vacunarse contra el Covid-19.

El vocalista de la banda de rock mexicana Zoé, volvió a la polémica y a inspirar memes por sus comentarios y conductas más allá de la música.

El rockero mexicano hizo de la suyas y no dudó en expresar su descontento contra la campaña de vacunación.

"No se vacunen, hay tratamientos, tecnología crispr no es segura aun, es un implante en el DNA que te hará dependiente de los upgrades del imperio farmacéutico, la nueva faceta de control de Roma. Me amenazarán o inventaran cosas de mí… pero es la verdad", minutos después su cuenta fue cerrada.



"Me fallaste León Larregui", "Chale mi León Larregui… si, mejor sigue cantando ya no le des al twitter mi amor", "Leí el tuit de León Larregui (no lo sigo) y no entendí nada, lo volví a leer y me dejó pensando un ratotote", fueron algunos comentaris

La red social actualizó sus condiciones de uso sobre los contenidos de la pandemia de Covid-19 y la vacunación.

"Ampliaremos la política y es posible que solicitemos a las personas que remuevan los Tweets que presentan narrativas dañinas, falsas o engañosas sobre las vacunas COVID-19 o declaraciones falsas que han sido ampliamente desacreditadas sobre los impactos o efectos adversos de recibir vacuna".

Hace tiempo se molestó con un reto porque un cibernauta publicó una imagen comparativa de él. En la instantánea aparece que un vagabundo sería el presente del mexicano.

Luego de que las redes sociales se inundaran de imágenes por el reto #10YearChallenge, que consistía en mostrar una fotografía de hace 10 años y compararla con una de la actualidad, al parecer no todos tomaron a bien la hazaña.

León Larregui explota contra sus seguidores y elimina su cuenta en Twitter El intérprete, vocalista de la banda mexicana de rock Zoé, se molestó por una imagen en la que se le comparaba con un homeless

Reacciones en la red social

-No mames, León, ya te cerraron la cuenta, ¿Ahora en qué te vas a entretener?, ni modo que te la pases mariguano todos los días.

-León Larregui: pic.twitter.com/qaVHxWj5ou — Máscara Roja (@mascararoja211) January 26, 2021

Yo twiteandole a León Larregui que borre su tweet pic.twitter.com/JyKJPWAucq — Edwin Cervantes (@Daniel199305) January 26, 2021

-León Larregui: ¿Por qué me borraste mi cuenta carnal?

-Twitter: pic.twitter.com/PhwAGOIoOr — Máscara Roja (@mascararoja211) January 26, 2021

León Larregui pública esto y yo de inmediato "seguro Paty Navidad le Hackeo la cuenta" jaja u.u pic.twitter.com/PArpMCkuF7 — ☪𝓥𝓪𝓷𝓮𝓼𝓼𝓪 ۰•·۰ (@vanessatorralb) January 26, 2021

