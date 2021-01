Revelan que Elliot Page pidió el divorcio a Emma Portner

El actor Elliot Page, a quien hemos visto en cintas Juno, Inception, y que es protagonista de The umbrella academy, la ha pedido el divorcio a Emma Portner, quien fuera su esposa desde hace tres años.

Claro Shop: La tienda en línea en la que puedes pagar en 36 meses con Recibo Telmex Esta tienda virtual se está posicionando como una de las favoritas de muchos de nosotros, gracias a su gran surtido

La noticia fue dada a conocer por TMZ, sin embargo no se dieron a conocer más detalles. De hecho, ni Elliot ni Emma han publicado nada a través de sus redes sociales, por lo que se espera que sus representantes brinden un comunicado.

La pareja se casó en enero de 2018, el hecho fue dado a conocer, en aquel momento por Elliot en su cuenta de Instagram, y desde entonces compartieron varios momentos de su relación en dicha red social.

Elliot Page y Emma Portner / Instagram

El anuncio de Elliot Page

El divorcio llegaría a tan sólo dos meses de que Elliot Page anunciara que es transgénero, lo hizo a través de un comunicado que publicó en redes sociales:

“Hola amigos, quiero compartirles que soy trans, mis pronombres son él/ellos y mi nombre es Elliot. Me siento afortunado de estar escribiendo esto. De estar aquí. Haber llegado a este lugar de mi vida".

A su vez agradeció a todos los que la han apoyado durante todo el proceso de aceptación y cambio. "Siento una gratitud abrumadora por las personas increíbles que me han apoyado a lo largo de este gran viaje. No puedo comenzar a expresar lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy, lo suficiente como para alcanzar a mi verdadero yo".

Page aseguró que fue inspirado por la comunidad trans para dar este paso en su vida. "Me he sentido infinitamente inspirado por muchos en la comunidad trans. Gracias por su valentía, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo. Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria"

Y siguió: "Me encanta que soy trans. Y me encanta que soy queer. Y cuanto más me mantengo cerca y abrazo completamente quién soy, más sueño, más crece mi corazón y más prospero. A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: los veo, los amo y haré todo lo posible para cambiar este mundo para mejor ”.

También te puede interesar: