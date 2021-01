Extranormal trae de vuelta sus escalofriantes historias de fenómenos paranormales

Extranormal está de regreso en la televisión abierta para traer más casos paranormales y poner atención a un año lleno de cambios y energías renovadas.

Además llega la temporada número trece que estará cargada de nuevos fenómenos y un llamado encuentro cercano del quinto tipo.

“La nueva temporada se llama El origen. Tenemos 14 años ininterrumpidos de programa, en su momento fue un proyecto que comenzó en Guadalajara, fue el primer programa de televisoras regionales que se fue para nacional, por más de 7 años, pero con el tiempo decidieron cambiarlo para Azteca América. Hace cuatro años y medio que salió el canal de Tv Azteca que se llama +7.2, que nos trajo de vuelta a la televisión abierta en México”, señaló Felipe Zendejas, productor de Extranormal.

Buscas soluciones ágiles: Iban Wallet prospera en territorio mexicano

Los nuevos casos tienen la intención de hacer más contacto con el público.

“En la televisión mexicana ya no hay programas, antes en su momento estaba el de Carlos Trejo, pero era un cazafantama, nosotros no somos cazafantasmas. Somos seres humanos que vamos a buscar el fenómeno paranormal; además vamos a buscar evidencias y nos acercamos a la gente que cuenta las historias. Por eso, tiene ese apego con los seres humanos, no somos súper poderosos y destruimos a esos seres extraños”, agregó el productor.



Publicidad



Joe Herrera, Miriam Verdecia, Víctor Días y la nueva conductora Samantha Arteaga encabezados por Octavio Elizondo son los encargados de llevar las investigaciones, tanto atrás como al frente de las cámaras.

“Esta nueva temporada tiene situaciones complicadas pero investigaciones muy fuertes que le han dado un vuelo al programa, como el caso de casa Mijangos en Querétaro o el Castillo del Diablo de Ensenada, son historias más arriesgadas”.

Soluciones prácticas: Aprende a proteger tus aparatos electrónicos en casa

El equipo del programa afirmó que este año está lleno de claroscuros.

“Con el cambio de año y energía va a haber muchos señales en el cielo, los hermanos mayores de luz van a estar más cerca de nosotros, a los cuales les puedes decir ángeles o extraterrestres pero va a ver un sin número de ese tipo de situaciones, mensajes y contactos directos en universos paralelos que pueden brindar energías buenas y malas. También, hay un proceso de oscuridad en estos tiempos, que van a ser complicados, pero interesantes”, añadió Octavio Elizondo.







Publicidad







Los primeros casos que llegan son la Casa Mijangos (Querétaro) y los baños Lucita (León).

"Estamos dándole más fondo y análisis a las investigaciones. Algo está sucediendo en el mundo que todo está pasando, no sabemos si es un cambio de frecuencia energética, a la mejor la gente á de ver más el fenómeno, cosas que no lograrán comprender como las propias historias de la gente en sus casas ; así que en los próximo diez años será impresionantemente paranormal para el mundo racional como lo conocíamos", finalizó Felipe Zendejas.

Para tomar en cuenta

Contenido:

Evidenciarán hechos extranormales que suceden alrededor del mundo

Tecnología:

El equipo realiza la investigaciones cada semana, innovando con aparatos tecnológicos, como lentes 3D activo, como si fuera en el cine

Comunidad:

“Tratamos de ofrecer un servicio y orientación para esas dudas de lo que están viviendo algunas personas, como luces en el cielo y encuentros cercanos del quinto tipo, que es cómo el ser humano va a jalar estos seres superiores de luz que se conocen como ovnis y extraterrestres”, dijo el productor.

Escépticos:

“Hay mucho respeto por el fenómeno, pero el miedo no es parte de nuestra filosofía. “Estamos agradecidos con la gente escéptica porque son fans de nosotros y siempre están tratando de meternos zancadillas”, dijo el conductor.

¿Dónde y cuándo ver Extranormal?

Domingos a las 22:00 horas, por la señal de a+ 7.2 de Tv Azteca, el cual se realiza desde Guadalajara.

Lo que más se lee en México:

Contagio de AMLO debe servir para llegar a los escépticos o rebeldes: epidemiólogo El académico de la UNAM, Malaquías López consideró que se debe intensificar entre la población las medidas para evitar contagios

‘Lo que pasó fue un accidente; ofrezco una disculpa de todo corazón’: Vicente Fernández El cantante habló sobre la polémica que lo rodea y dijo: "Estoy dando la cara y no es fácil"; afirmó que recibió la vacuna contra Covid.

Se cumple un año del fallecimiento de Kobe Bryant El 26 de enero del 2020, ‘Black Mamba’ perdió la vida en un accidente aéreo, en el que viajaba junto a su hija Gianna

TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: