'Lo que pasó fue un accidente; ofrezco una disculpa de todo corazón': Vicente Fernández

Hace unos días, se difundió en redes sociales un video en el que aparece Vicente Fernández tocando el pecho a una joven fan que le pidió una fotografía.

Posteriormente, ella reveló que se sintió violentada y se subieron otros videos en los que el intérprete de Estos celos pone su mano a otras seguidoras durante las convivencias populares en el rancho Los 3 Potrillos.

Ante esta ola de acusaciones, el ídolo de la música mexicana, decidió dar una entrevista a quien fuera su nuera por 8 años, la periodista Mara Patricia Castañeda, para dar su versión.

En la entrevista que se transmitió la noche del lunes, dejó en claro algunos temas, pero dio pie a otras controversias al tratar de explicar los hechos.

“Vi la foto y efectivamente sí puse mi mano primero en el estómago, y subí la mano para que no se sintiera ofendida, pero no, si algo tengo es respetar al público. Si quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado bien en toda mi carrera, y reconozco que hice mal, pero no sé si fue una broma… no sé. Yo doy la disculpa, pero de que me demanden yo meto también abogados. La disculpa ya la di y para las otras dos que dicen que salieron, no sé cómo eran. Desde ese día que salió la foto, no he vuelto a ver la televisión más que películas”.

“Yo si le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención, porque si hubiera sido no lo hago allí o la llevo a la caballeriza”, compartió el Charro de Huentitán.





Durante la entrevista en el rancho, el cantante respondió a las acusaciones por acoso.

“Si me lo hubiera dicho en el momento, le hubiera pedido disculpas. El público me conoce y pasaron tres años para que ahora pongan esa foto, eso me lastima, no me molesta, me lastima porque nunca di lugar a chismes, no fui un santo, pero nunca me vieron”.

Añadió, “lo que pasó fue un accidente con ella y con las otras dos, porque ellas también me agarran y abrazaban. Estoy dando la cara y no es fácil, esa otras muchachitas o señoras que dicen, no me acuerdo. Acosar es que yo la hubiera llevado a la caballeriza y a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente”.

Revelan nuevos videos de Vicente Fernández tocando senos a otras jóvenes

Al preguntarle lo que dijo Doña Cuquita al ver las noticias respondió:

“Cuca vio la nota, se quedó callada, y dijo lo mismo, '¿por qué se esperaron tres años?'”.

El cantante de música ranchera reconoció que no es perfecto.

“No soy rencoroso, la verdad, me enojo en el momento, porque nadie somos perfectos. Lo que me da coraje, como otros medios que han ofendido a Alejandro tanto, claro que él tuvo la culpa por las fotos que ha publicado, que ni a mi me gustan, pero es por los comentarios y no dan la cara, la mayoría de los medios no dan la cara”.

Por último mandó un mensaje: "Como dice una canción 'los sigo queriendo, lo sigo extrañando"", al terminar no pudo contener las lágrimas.

Disculpas para el público y su familia

“No nada más a ella le pido disculpas, sino al público, a mis esposa, hijos, nietos y bisnietos, porque nunca había hecho una cosa escandalosa, y si ahora están saliendo lo de hace tres años pues se me hace de mal gusto que la gente que según esto me querían, ahora se volteó. Si ellos lo ven en vivo no lo toman en cuanta, le echaba la mano al marido y a las mujeres”, dijo Vicente Fernández.

Pandemia y paternidad

“Me tiene muy tenso porque no hay la vacuna suficiente, los hospitales están llenos muchos doctores han muerta atendiendo personas con el Covid, pero hay que esperar cuando se quita y pronto despertemos de esa pesadilla”, señaló sobre esta contingencia sanitaria.

Don Chente habló sobre una mujer que dice que es su hija.

“Por ahí anda una mujer que me trae hasta aquí (se toca la frente), que dice que es mi hija y me tiene hasta el copete, pero no entiendo a los medios porque habla y habla, pero hace 5 años y la siguen pasando porque le da rating”.

Vacuna contra Covid-19

"Me dijeron en la vacuna cuando fui, que estuviera a dos metros durante 40 días y que no saludara de mano, y dije pos ni hablar. No veía ni a mis hermanas, nada más Cuca y yo. Ella se la pasa jugando con una de esas cosas (tablet o dispositivos móviles) que ni entiendo".

Cumpleaños de Vicente Fernández

Vicente Fernández cumplirá 81 años, el próximo 18 de febrero.

A diferencia del año pasado que echó la casa por la ventana para festejar con su público, ahora con el escándalo, lo hará de manera privada.

