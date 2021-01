Paquita la del Barrio se registra como precandidata a diputada en municipio de Veracruz

Paquita la del Barrio se registró como precandidata de Movimiento Ciudadano a diputada del municipio de Misantla en Veracruz. La intérprete de temas como Rata de dos patas, Tres veces te engañé, Cheque en blanco, entre muchas otras mencionó que aceptó la invitación del partido político por cariño a su estado.

La cantante llamada Francisca Viveros Barradas se suma a la lista de famosos que buscan un cargo público en las próximas elecciones como Carlos Villagrán 'Quico', quien a principios de enero se registró como precandidato a la gubernatura de Querétaro y a la presidencia municipal de la capital del estado por el partido local Querétaro Independiente. También la actriz Gabriela Goldsmith presentó su registro como precandidata a la Diputación Federal del Distrito 24 de Naucalpan por parte de Morena.

Mientras que Lupita Jones está en pláticas para ser candidata a la gubernatura de Baja California por la alianza Va por Baja California conformada por PRI, PAN y PRD.

Paquita la del Barrio mostró su emoción…

Durante su presentación como precandidata, Paquita la del Barrio afirmó que ella está por amor. "Yo no busco nada, estoy aquí por amor porque así me nace. yo sólo sé que hay personas detrás de mí, que son las que me van a enseñar cómo manejarme en este asunto", destacó la cantante de 73 años de edad y originaria de Veracruz.

Entré lágrimas Paquita la del Barrio destacó que ama a la gente. "Aquí estoy, con mucho amor y eso es lo que tengo para transmitirle a Veracruz, a mi pueblo. Amo a la gente", dijo.

Nuestro movimiento se enorgullece en recibir a una mujer de lucha y preocupada por las causas de su comunidad.

