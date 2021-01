Marimar Vega confirma ruptura con Horacio Pancheri

Marimar Vega y Horacio Pancheri confirmaron su noviazgo en agosto de 2019.

Los actores se conocieron durante las grabaciones de la serie El juego de las llaves, donde al parecer se dio el flechazo.

Después de casi un año de relación, fue la misma Marimar Vega, quien decidió terminar con los rumores y aclarar el momento que viven.

¿Qué pasa en la educación superior ante pandemia?

"Este mensaje es para comunicar que tome la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados", señaló la actriz.

Agregó, "ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer. Por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor para mi vida".

Ante el mensaje, su hermana Zuria Vega compartió su apoyo con un breve comentario.

"Te amo. Eres tan fuerte"

Mientras que Claudia Álvarez dijo: "Te mando muchos besitos Mari! A afrontar esta etapa con fuerza y con la introspección que se necesita para tener puras bendiciones! Te quiero".

Antes de que Marimar fuera relacionada sentimentalmente con el actor argentino, vivió una relación con Adrián Uribe con quien mantuvo un noviazgo hace años, tras su reciente divorcio del también actor Luis Ernesto Franco.

Por su parte, Horacio terminó su relación de cerca de dos años con Paulina Goto en julio de 2018.

Evita normalizar las faltas de respeto hacia el ser humano

Marimar Vega ha manifestado su sensibilidad ante el tema de las redes sociales, sobre todo por los temas de juicios hacia la vida personal de los artistas.

En julio de 2020, fue la propia hija de Gonzalo Vega que pidió un alto a las agresiones.

"Comparto esto no porque me afecte a mi directamente porque afortunadamente llevo muchos años trabajando en mi y en mi valor y para nada está puesto en esas cosas ! Lo comparto porque me duele mucho ver como no hemos aprendido nada,cada vez q mi novio comparte una foto mía en sus redes las agresiones por parte de mujeres son infinitas ".

Marimar Vega alza la voz contra las agresiones cibernéticas

La actriz agregó, "como las mujeres puedes seguirse expresando así de las mujeres Cómo seguimos pensando que decirle a alguien 'vieja', 'fea', 'gorda' etc… sigue estando bien o normal. NO no está bien, no está normal, la agresión de ningún tipo ,dejemos de aceptar este tipo de comportamiento. Y repito no lo pongo porque hagan algún tipo de daño a nuestra relación , lo expongo porque no quiero seguir siendo parte de “NORMALIZAR” las faltas de respeto de un ser humano a otro"

