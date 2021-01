Mario Aguilar defiende su humor blanco en plataformas digitales

Mario Aguilar sigue acumulando seguidores en sus diversas plataformas digitales y redes sociales, recientemente celebró llegar a los 10 millones de seguidores en TikTok.

El youtuber mexicano se encuentra en Guadalajara para hacer su primer show vía streaming, que será en vivo, con todos los personajes que ha creado, a lo largo de seis años.

“Empecé a crear contenidos en 2014, ya sin querer queriendo se convirtió en un trabajo de tiempo completo; la verdad grabó casi todo el día. Me gusta esta parte de la comedia, hacer sketches, además abrimos otro canal que no tiene nada que ver con sketches. Siempre trato de estar ala vanguardia pero es complicado, ¿por qué dónde está mi vida? (risas), dijo Mario Aguilar en tono dramatizado.

El creador de contenidos digitales defiende su humor blanco y evita caer en polémicas.

“Hemos tratado de que la comedia que hacemos sea para toda la familia, que puedan identificarse. Yo que soy contenido blanco, tengo que darle una buena revisada a mis historias o videos antes de subirlas a las plataformas. Mucha gente no sabe, pero yo no grabo y subo, yo tengo un colchón y en este momento ya voy en marzo. Hay que trabajar mucho el coco, eso implica que la gente te siga en plataformas y redes sociales para que cuando tengas un show, la gente te quiera ver”.



Contra la frustración

Mario Aguilar reveló que hay momento en que se siente presionado, pero compartió parte de su filosofía.

“Hay ataques de pánico y ansiedad, de que a veces digo: 'A la fregada, ya no haré videos, pero eso es parte del proceso. Mi psicóloga me dice que el dolor y la frustración son parte de estar vivos, eso nos hace saber que estamos vivos. Todo eso sirve para que se me prenda el foco”.

Papel del youtuber

Sin querer entrar en polémica ante el papel de los youtubers y sus escándalos, Mario Aguilar, señaló que hay que hacer buen uso de las redes sociales.

“Siento que las redes sociales y las plataformas han sido importantes para gente que no teníamos oportunidad de tocar puertas en televisión y radio, fue como una puerta para mostrar el talento que mucha gente tiene y ha crecido como no tienes una idea; es una distracción sana si la usas a tu favor”.

Agregó, “no estoy peleado en que alguien de redes entre a la televisión o viceversa, porque nunca hay que cerrar puertas, es importante hacer un match con todo esto”.

Doblaje y Netflix

Mario Aguilar dejó en claro que está dispuesto a crecer en esta industria digital, “hay que entrarle a todo que sea, lo que Dios quiera”.

Compartió los proyectos que están en su lista de pendientes.

“Hemos hecho mil planes como el show nuevo, ya estábamos trabajando y llegó la pandemia, por lo que pospusimos shows. También afecto los proyectos de doblaje, uno se hizo, como el doblaje en la película de Bob Esponja, pero está pendiente otra cinta animada”.

Adelantó que están en charlas con Netflix para llevar sus personajes a la plataforma.

“Estamos interesados en trabajar con ellos, que nos iban a ver en Anaheim, pero por la pandemia ya no se pudo, pero Netflix está con el dedo en el renglón, así que espero podamos tratar un show diferente para ellos, la idea es que vean ¿Celosa Yo? ¡Jamás! y luego otros”.

Primer streaming

“Es el primero que voy a hacer en todo el universo y será un show en vivo, de dos horas, desde Guadalajara. Será raro, porque no hay un público presente riéndose, eso será muy seco. Habrá bailarines, pantallas y todos los personajes metidos de chismosos. Espero que lo disfruten y a partir de éste surjan más”.

¿Cuándo y dónde verlo?

30 de enero, 20:00 horas presentará ¿Celosa Yo? ¡Jamás! El costo del acceso es de 170 pesos, por www.ticketmaster.com.mx

