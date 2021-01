Michael Schenker celebra 50 años en la música con nuevo álbum 'Immortal'

Con una trayectoria de cinco décadas en la música, Michael Schenker afirmó que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera, pues dará a conocer el nuevo álbum de estudio de su banda Michael Schenker Group (MSG) llamado Immortal, el cual describe perfectamente el legado del músico alemán pero también su percepción sobre el rock a nivel mundial.

“Este disco muestra mi esencia, lo que siento por el rock y mis emociones. Creo que el nombre del álbum está unido a mi percepción de este género, que sin duda, para mí es inmortal porque gracias a él he podido hacer una carrera internacional, he viajado por el mundo, he podido crecer como músico”, mencionó el ex guitarrista de la legendaria agrupación Scorpions.

After the rain corresponde a uno de los primeros temas que Michael Schenker dio a conocer, el cual forma parte de este nuevo proyecto musical.Esta canción corresponde a una balada melancólica que el músico definió como inesperado.

“Nunca había escrito una canción como esta en mi carrera, para mí fue algo sorprendente porque me sentí muy conectado con la canción desde el primer momento. Tras crear la música, Michael Voss se la llevó a casa para ponerle algunas melodías vocales. Cuando regresó a la mañana siguiente y me dejó escuchar lo que le grabó me encantó, era algo que solo él podría haber creado y fue así como logramos esta maravillosa canción”, explicó.

Cabe destacar que a finales de 2020, la agrupación Michael Schenker Group dio a conocer un video con letra del tema Drilled To Kill, la canción que abre el disco y que ofrece un heavy acelerado que cuenta con la colaboración en la voz de Ralph Scheepers, de Primal Fear, mientras Schenker y el tecladista Derek Sherinian entablan un duelo de guitarra contra teclado.

"Comenzamos a trabajar en este disco en 2019 con el fin de celebrar mis 50 años en la música y como agrupación ha sido muy gratificante saber que mucha gente lo espera con ansias. Realmente yo quise tener un aniversario muy tranquilo, no buscaba grandes cosas, entonces coincidimos que este proyecto sería la mejor opción", destacó.

Immortal continuará con la tradición de los dos más recientes trabajos de Michael Schenker Fest y una larga lista de amigos e invitados. El cantante principal será el chileno Ronnie Romero (Rainbow), seguido por Michael Voss, Ralf Scheepers y Joe Lynn Turner (ex Deep Purple, ex Rainbow) con dos temas cada uno.

Los demás músicos que grabaron fueron Steve Mann (teclados), Barry Sparks (Dokken, bajo) y los bateristas Bodo Schopf, Simon Philipps (ex Toto) y Brian Tichy (ex Whitesnake). Además estuvo Derek Sherinian (ex Dream Theater), tecladista que grabó el primer tema del disco junto con la voz de Scheppers.

-El nuevo álbum también cuenta con temas como Knight Of The Dead, Devil's Daughter, Sail The Darkness, Sail The Darkness y más.

-Michael Schenker nació en Alemania el 10 de enero de 1955 y actualmente tiene 66 años de edad.

-Schenker ha grabado múltiples discos entre los que se encuentran The Michael Schenker Group, MSG, Assault Attack, Heavy Hitters, entre otros.

-Entre sus grandes éxitos se encuentra Finding my way, Save yourself, I don’t live today, War pigs y muchas más que han marcado su carrera.

–29 de enero es la fecha de estreno del nuevo disco de Michael Schenker, que incluye diversas ediciones.

