"La Bebeshita” y Miranda Ibañez denuncian a Rix de acoso

Después de que Nath Campos revelara que sufrió abuso por parte de Rix, varias mujeres han revelado que también tuvieron algún problema con el youtuber, entre ellas Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita" luego de participar en el programa Enamorándonos.

En una entrevista con el programa Venga la Alegría, "La Bebeshita" declaró que hace unos años tuvo la oportunidad de convivir con Rix, sin embargo, tuvo una mala experiencia pues él le pidió fotos íntimas.

“Es un patán, un mentiroso, un manipulador. Yo terminé muy mal con él. Eso fue hace como siete años. Él me gustaba hace mucho, me invitó a su casa, me enteré por amigos en común que él hablaba mal de mi. ‘Qué asco’, ‘ella me ruega’. A mis amigas las usaba”, expresó la influencer a la emisión.

"La Bebeshita" aseguró que en diversas ocasiones Rix le pidió que le enviara fotos íntimas. “Era mucho de mándame una foto, pero yo nunca le mandé nada. Hace como siete u ochos años, yo estaba súper chica y él también. Yo creo que sí es capaz de eso (de abuso sexual), a mí nunca me lo hizo, nunca le mandé nada, nunca me grabó, esas conversaciones no me acuerdo exactamente cómo fueron”, comentó.

"La Bebeshita" finalmente mostró su apoyo a Nath Campos después de revelar que había sido víctima de abuso por parte de Rix. “No se dejen y estén súper alerta porque por lo que yo escuché de la historia, Rix ya había hecho unas cosas y antes y no porque estés borracha tienen que abusar de ti, qué bueno que alzó la voz y ya no tuvo miedo”, dijo "La Bebeshita".

¡En exclusiva, "La Bebeshita" nos comparte la mala experiencia que tuvo con RIX y lo describe cómo "patán"! 😱📺 #EsteMiércolesSí #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/BU2tOHJG08 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 27, 2021

Más testimonios contra Rix

Esta situación estuvo acompañada por el testimonio de otras personas cercanas a Rix, como la influencer Miranda Ibáñez.

“Yo estaba conviviendo con esta persona, con Rix. Estaba en un punto en el que todos querían seguir la fiesta, yo dije que no. Rix dijo ‘yo la puedo llevar a su casa’, pensamos que era una persona de confianza. Me llevó a su departamento, me puse en su cama, la cama estaba con mucha agua. Literalmente no entendía nada y esta persona se quitó la ropa y me empezó a decir que lo tocara”, expresó Miranda Ibáñez.

Marina Yers, quien fue amiga de Rix por muchos meses, también abrió su corazón en las redes sociales, donde reveló que vivió una tormentosa noche en Puebla hace muchos años.

“Nos íbamos a quedar en la misma habitación, pero como somos amigos no iba a pasar nada. Se emborrachó, se puso muy mal… a la mañana siguiente desperté y me estaba toqueteando”, expresó la creadora de contenido extranjera.

