Andrea Legarreta y Arath de la Torre se disculpan por comentarios a Nath Campos

Tras las severas críticas contra los conductores del programa Hoy por lanzar comentarios desafortunados sobre el caso de abuso que vivió Nath Campos por parte de Rix, en los que pusieron en duda el testimonio de la youtuber, durante la emisión de hoy Andrea Legarreta, Arath de la Torre y Martha Figueroa ofrecieron disculpas.

La primera en hablar fue Andrea Legarreta, quien expresó que aunque ya se había disculpado en sus redes sociales, lo quiso hacer en el programa de Televisa, pues jamás lo hizo con la intención de poner en duda el testimonio de Nath Campos.

Andrea Legarreta afirmó que siempre se ha posicionado en contra de la violencia hacia las mujeres y admitió que se equivocó. También aseguró que tanto ella como sus hijas han recibido violencia por parte de algunos internautas que la criticaron por reproducir el mismo tema.

“Empecé a leer insultos, comentarios en contra de mí y mis hijas y supuestamente de personas que se abanderan en contra de la violencia hacia las mujeres. Como ustedes saben… estoy a favor de los derechos de las mujeres, no apoyo la violencia de cualquier de ningún tipo. Ayer compartí una disculpa pública. Siento de corazón no haberme expresado bien. Una vez más no llevaba esa intención. Yo seguiré mi lucha con todas las mujeres. Gracias por escucharme”, expresó Andrea Legarreta.

Después, Martha Figueroa, que ayer dijo que no entendía por qué se ahogaban en el alcohol hasta no recordar lo que pasó o lo que permitieron –refiriéndose a Nath Campos, quien vivió abuso al estar alcoholizada–, dijo sentirse arrepentida.

La conductora dijo que no está a favor de la violencia contra ninguna persona y afirmó que se equivocó de tribuna para hablar su preocupación sobre el alcohol.

Figueroa también pidió disculpas a Nath Campos y a la madre de la youtuber. “Yo comparto mucho de lo que ha dicho Andrea, no es momento de justificarme porque me equivoqué, no supe expresar el mensaje que personalmente creí. De ninguna manera creo que merecen, no sólo las mujeres sino los hombres, merezcan violencia. Me equivoqué de tribuna, que es el tema que me preocupa el alcohol que sí propicia muchas cosas. Como ayer se lo dije a tu madre, te ofrezco una disculpa a ti Nath y al público que se sintieron ofendidos por no decir las cosas correctas”, aseguró Martha Figueroa.

como te explico @MarthaFigueroax que el problema no es que ella estuviera borracha, el problema es el VIOLADOR que onda con sus conductores @programa_hoy ????? pic.twitter.com/KZZ3pg9ZPe — xxxjocelinecg (@soyjocelinecg) January 25, 2021

Finalmente, Arath de la Torre hizo frente a las acusaciones y más relajado que en el video que compartió ayer en forma de disculpas, pidió perdón. Dijo que ya aprendió la lección. Asumió lo que dijo y subrayó que nunca se debe poner en duda las denuncias de las mujeres. “Somos responsable de lo que decimos en este espacio, asumo mis palabras y quiero pedir una disculpa pública a ti, Nath, y a toda las mujeres que están pasando un proceso como este, aprendí con esto una lección muy grande. Dios los bendiga, bendiciones”, comentó Arath de la Torre.

Para cerrar el tema, la producción del programa Hoy habló sobre el tema de Nath Campos con dos especialistas.

Andrea Legarreta en redes

A través de su red social Legarreta señaló que es lógico que sus comentarios generaran incomodidad porque parece que pone en duda que Nath sufrió una agresión.

"Yo no estuve presente, me parece que es una situación terrible y no tienes que estar presente para creer o no, simplemente si ella lo está declarando y de esa manera, lo que yo tengo que hacer como mujer es apoyar y que esto llegue a las máximas consecuencias y se aclare por los dos lados esta situación", dijo.

Entre los comentarios que recibió Andrea hubo también respuestas agresivas no sólo hacia ella sino hacia sus hijas por lo que ella recalcó que no está en pro de la violencia por lo que también espera que no sean violentos con ella.

"Me duele mucho que hayas tenido que pasar por esto porque yo soy madre de dos hijas y les he enseñado que nada justifica ningún tipo de violencia ni un ataque sexual: ni su ropa, ni si tomaron o no".

"De corazón les pido también, que no soy alguien que le guste atacar a otras mujeres, ni soy una persona de guerra ni quiero que nadie lo pase mal. Aún en mis peores momentos la gente que me ha hecho mucho daño nunca le he deseado el mal. Imagínense si yo con un comentario quiero poner en duda las declaraciones de una chica que la pasó tan mal créanme que no es así".

Así como ella, Arath de la Torre subió un video a su cuenta de Instagram donde se le ve hablar con voz alta y señalando que no está de acuerdo con lo que le sucedió a Nath ni apoya a ningún agresor. Pero además pide al público no descontextualizar las cosas que dicen en el programa.

"Lo único que dije es que en efecto hay que ser muy responsables, hay que denunciar con tiempo y hay que acabar con estas prácticas definitivamente y entre más rápido mejor", señaló.

"En ningún momento he dicho que el alcohol sea tema para violar a una mujer, que es mentira lo que está sucediendo. No se esperen, denuncien, tengo dos hijas maravillosas una mujer que está filmando este video".

Nota aclaratoria @programa_hoy nunca estaré de acuerdo con ningún tipo de violencia e invito a denunciar !!! Gracias y bendiciones pic.twitter.com/nFRmLnWmbC — Arath De La Torre (@ArathdelaTorre) January 25, 2021

El actor, que hace apenas unas semanas se sumó al programa, también dio una disculpa y reiteró que hay que denunciar a los abusadores que lo hacen tanto verbal como físicamente.

