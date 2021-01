Adamari López impone moda combinando pants negros con una blusa blanca y stilettos

Si hay algo que ha diferenciado a Adamari López, además de su talento, belleza natural y simpatía, es su impecable gusto a la hora de vestir. A lo largo de sus cuatro décadas de exitosa trayectoria artística, la estrella ha deslumbrado, a la par de sus habilidades artísticas, con sus decisiones de moda con las que se ha erigido como un auténtico referente e inspiración de estilo para las mujeres reales.

Y es que la actriz y conductora no solo sabe cómo vestirse para realzar su figura, también tiene alma de fashionista por lo que no teme probar nuevas tendencias con las que impone moda y da cátedra de estilo, algo que precisamente hizo en una de las últimas emisiones de Un nuevo día al llevar un look con el que demostró que para lograr el atuendo más elegante solo hace falta un par de pants.

Adamari López cautiva en pants y tacones altos

Aunque los pants deportivos no parecen ser los más idóneos para crear un atuendo sofisticado, la tendencia de moda en auge para toda ocasión es el sporty chic y así lo comprobó Adamari López, quien se robó todas las miradas en el plató del matutino de Telemundo en uno de sus atuendos más modernos, estilosos y favorecedores para su silueta en transformación.

Tras impactar en un vestido lápiz negro en los foros del programa, la famosa de 49 años fascinó nuevamente a sus seguidores desparramando carisma y estilo en un outfit sensacional compuesto por una blusa blanca básica de mangas cortas y un par de versátiles pants deportivos negros, con una línea blanca al costado de las perneras, de corte recto y diseño relajado ideal para cualquier tipo de cuerpo.

Adamari Lopez luce imponente en mini short de mezclilla y blusa de satén disfrutando un día playero La actriz y conductora lleva varios años perdiendo peso

¿El truco para que este atuendo casual se elevara a superchic? Fácil, lo complementó con unos zapatos de tacón de aguja negros, indispensables en el armario de cualquier mujer, que de una vez dan ese toque glamuroso y sofisticado a cualquier look sin importar lo casual que sea.

Por último, la presentadora agregó un par de discretos accesorios, como arracadas y pulseras sencillas, y dejó claro que está en el mejor momento de su vida con un semblante radiante que brilló aún más con su beauty look: un maquillaje suave para realzar su terso rostro y su corta melena perfectamente alisada suelta y peinada con una división.

De esta manera, Adamari López impuso moda al mostrar la sencilla clave con la que se puede llevar pants con elegancia, enseñando además que esas prendas que cobraron fuerza durante el confinamiento por coronavirus no irán a ninguna parte este 2021, sino que, al contrario, seguirán dominando los atuendos de famosos y amantes de moda. Y es que son una excelente opción tanto para quedarse en el hogar como para un día de trabajo en la nueva normalidad.

Sin duda, no hay excusas para solo llevarlos al ejercitar, combinados correctamente se puede lograr el nivel elegancia y comodidad deseado como lo mostró la mamá de Alaïa en el programa que, en su cuenta en Instagram, divulgó una postal donde se la puede ver ataviada en el vestuario que rápidamente ganó más de 5 mil likes y abundantes elogios para su buen aspecto y outfit.

