Carmen Villalobos lleva la maxi falda tropical más elegante para usar en invierno

Carmen Villalobos está viviendo una hermosa etapa de su carrera artística, con las grabaciones de la nueva versión de la famosa telenovela Café con aroma de mujer, que se estrenó por primera vez en 1994 y de la cual se han hecho numerosas adaptaciones, como la mexicana Destilando amor.

De hecho, hace un par de días circuló el primer video promocional de la telenovela, ahora protagonizada por Laura Londoño, William Levy y Carmen Villalobos estrenándose como antagonista en esta telenovela, generando expectativa en todos sus seguidores.

"Mi gente linda, aquí va el primer promo de Cafe Con Aroma de Mujer. No saben cómo me estoy gozando este paisaje, esta gran historia, este súper este elenco", escribió orgullosa la actriz colombiana, recordando a sus fans que la historia se verá en Colombia por las pantallas de RCN y en Estados Unidos por Telemundo. Aunque todavía no hay fecha de estreno, seguramente muy pronto estará al aire.

La también protagonista de Sin senos no hay paraíso, ha demostrado que las grabaciones han ido fenomenal, a pesar de lo compleja que ha sido toda la situación a raíz de la pandemia. Hace poco compartió una foto con su colega, Laura Londoño, mientras hacían una pausa en el rodaje.

Con William Levy y Mabel Moreno también ha formado una bonita amistad fuera del set de grabación, y lo confirma esta fotografía en la que salen posando juntos y sonrientes.

Y a los fans le ha quedado más que claro que Carmen Villalobos jamás descuida sus atuendos, ni siquiera en sus días libres de grabaciones. Hace un par de días enamoró a sus casi 17 millones de seguidores en Instagram al combinar una maxi falda estampada con palmeras multicolor junto con un crop top negro, sobrio y elegante.

Incluso, a la hora de relajarse en la piscina conserva totalmente la elegancia con la elección de sus bikinis. Con un traje de baño de estampado azul disfrutó de días al aire libre el pasado fin de semana, posando desde una piscina rodeada de vegetación.

