José Eduardo Derbez negó tener un hijo no reconocido

José Eduardo Derbez es una de las celebridades más honestas, siempre ha sido abierto con sus seguidores acerca de algunos aspectos de su vida privada, aunque al parecer ha mantenido escondido uno muy importante.

El hijo de Eduardo Derbez y Victoria Ruffo se sinceró acerca de un supuesto hijo no reconocido que se viralizó por las redes sociales, al parecer una elaborada broma de una usuaria de TikTok que no fue del agrado del actor.

View this post on Instagram

José Eduardo Derbez comentó "yo no tengo problemas, tengo un humor negro y me encantan las bromas y no tengo problemas con ese tipo de bromas, pero hay que echarle más ganitas y no solo soltarlo porque sí".