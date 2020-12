¡Lo 'hackearon'! Eugenio Derbez publica video 'tocándose'

Eugenio Derbez ha causado revuelo en redes sociales al publicar un video "tocándose". El comediante de 59 años de edad afirmó que intentaron extorsionarlo por un video que robaron de su computadora hace algunos años.

Por medio de sus redes sociales, Eugenio Derbez afirmó que, tras la extorsión, tomó una decisión importante para evitar más problemas.

"Quiero informarles que hace unos días intentaron extorsionarme con un video que robaron de mi computadora hace varios años, en donde aparezco, según esto, tocándome. Me molesta muchísimo esta violación a mi intimidad, más aún que intenten extorsionarme. Por lo cual he decidido publicar yo mismo este video", mencionó Derbez.

Eugenio Derbez cuenta con 13.7 millones de seguidores en Instagram / Getty Images

En el video se puede observar a Eugenio Derbez tocando una puerta mientras del otro lado está también el actor, lo cual sorprendió a sus seguidores, quienes creyeron que se trataba de un video similar al del actor Gabriel Soto, quien durante la semana pasada se volvió tendencia por la filtración en redes sociales de un video íntimo.

"Jajajaja qué forma de tocarte! Ya lo reporte". "Tremendo actorazo, sí me la creí". "Jajaja ya nos asustaste". "Qué gran manera de tocarse, no cualquiera". "Muy buena pero me asusté machin al principio". "Me quería reír pero qué tal que si era algo serio". "No sabía si reírme o ponerme seria al inicio, te pasas!!". "Casi caigoooo". "Que barbaridad que manera de tocar ", "Ya no te puedo tomar en serio, tu mirada te delata", fueron algunos de los comentarios que recibió Eugenio Derbez. Actualmente el video cuenta con más 584 mil visualizaciones en Instagram.

Eugenio Derbez y su video íntimo

Hace unos días, el actor publicó una fotografía navideña a lado de sus hijos y su esposa Alessandra Rosaldo, así como con su nieta Kailani y su perrita Fiona.

